أخبار الأهلي اليوم | "4 خصوم في النخبة الآسيوية" .. وتفضيل مهاجم جديد عن أوسيمين ووصيف مبابي!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.
"وصيف مبابي" يتنحى أمام الهدف القديم .. الأهلي يحول أنظاره من فرنسا إلى إنجلترا لدعم الهجوم
لا يزال الأهلي السعودي يفتش عن مهاجم جديد لضمه للمحلي فراس البريكان، سعيًا وراء إصلاح ثغرات الموسم الماضي، ولعدم اللجوء للعب بالبرازيلي روبرتو فيرمينو كمهاجم صريح، وهو الأمر الذي أثبت فشله في الفترة الأولى من 2023-2024.
مهمة ليست سهلة .. إزاحة الستار عن 4 منافسين للأهلي في دوري أبطال النخبة الآسيوية
يعود الأهلي السعودي للظهور على الساحة الآسيوية من جديد في موسم 2024-2025، بعدما اختتم الموسم الماضي 2023-2024 من دوري روشن السعودي محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب.
"لسنا مجبرين على إرضائكم" .. مانويل نافارو يرد على تشكيك الأندية في الحكام السعوديين
رغم حملة التشكيك الكبرى التي طالت الحكام السعوديين في الموسم الماضي 2023-2024 إلا أن خوان مانويل نافارو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مصرًا على أنه نجاح في مهمته بشأن التطور الحاصل في القطاع منذ مجيئه.
خاص | بعد برونزية أولمبياد باريس 2024 .. سفيان رحيمي يحسم مستقبله مع العين
فتح تألق سفيان رحيمي نجم العين مع منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 الباب للمزيد من الحديث عن إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي، لكن اللاعب مسؤولي ناديه الإماراتي حسموا الموقف تمامًا.
المباراة التالية
في حالة واحدة فقط .. مالكوم قد يُشارك مع الهلال في كأس السوبر السعودي!
يصارع النجم البرازيلي الوقت خلال الوقت الحالي، من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، بعد الإصابة التي لحقت به وجعلته يخضع لجراحة في الركبة.
الخطأ الكارثي والثغرة الدفاعية .. الأهلي أمام تحدٍ صعب في الميركاتو الصيفي!
على الرغم من الحديث الكبير الذي جاء قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفية الحالي عن حاجة الأهلي لتدعيمات، إلا أن الراقي لم يقم بأي تدعيم، حيث يستعد الفريق لموسم سيكون صعبًا للغاية ويحتاج فيه إلى عدد كبير من اللاعبين.
"بند في العقود" يُحدث ثورة بالكرة السعودية .. المريسل يفاجئ أندية الصندوق باقتراح غريب!
وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، اقتراحًا غريبًا على أندية صندوق الاستثمارات العامة، قاصدًا (النصر، الهلال، الأهلي، الاتحاد)، بشأن عقود اللاعبين في المستقبل.
"تتابعه رغم عدم اقتناعها به" .. مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات السعودية مع فيكتور أوسيمين
يعلم الجميع جيدًا اهتمام دوري روشن السعودي بالتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، ولكن هناك مفاجأة تم الكشف عنها بشأن هذا الاهتمام.
رسالة قصيرة تحسم كل شيء .. تين هاج يقرر مصير كاسيميرو بعد خسارة الدرع الخيرية
وجه الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مانشستر يونايتد، رسالة حاسمة بشأن مستقبل البرازيلي كاسيميرو، لاعب الفريق، عقب خسارة لقب الدرع الخيرية أمام جاره مانشستر سيتي.
جميع صفقات كبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.