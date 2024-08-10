الخطأ الكارثي والثغرة الدفاعية .. الأهلي أمام تحدٍ صعب في الميركاتو الصيفي!

ماذا يحتاج الأهلي للموسم المقبل لتحقيق طموحات جماهيره؟

على الرغم من الحديث الكبير الذي جاء قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفية الحالي عن حاجة الأهلي لتدعيمات، إلا أن الراقي لم يقم بأي تدعيم، حيث يستعد الفريق لموسم سيكون صعبًا للغاية ويحتاج فيه إلى عدد كبير من اللاعبين.

الأهلي الذي أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث في دوري روشن، سيُنافس على بطولات صعبة وهي الدوري بجانب كأس الملك والسوبر السعودي، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولكن يبدو أن الأهلي سيكون مضطرًا للاعتماد على العناصر الحالية دون تغيير كبير، حيث ستكون التغييرات في أضيق الحدود.

وأبرز ما قام به الأهلي استعدادًا للموسم الجديد، هو الاستقرار على استمرار الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق، الذي عرف جيدًا إمكانيات لاعبيه.

وتتمنى جماهير الأهلي أن ترى فريقها يعود إلى منصات التتويج مرة أخرى خلال موسم 2024-25، لذلك ستكون المهمة ليست بالسهلة على الراقي.

وخلال السطور التالية نستعرض تقييمًا لتشكيل الأهلي والمراكز التي يحتاج فيها للتدعيم..