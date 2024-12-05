أخبار الأهلي اليوم | هجوم جديد على خالد العيسى، وحقيقة خلافة مدرب أتالانتا لماتياس يايسله

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 5 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 ديسمبر 2024.

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