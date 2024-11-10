أخبار الأهلي اليوم | الخلاف مع يايسله يُطيح بالكبار، وإيفان توني يضع حدًا لمعاناته مع الجماهير

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 10 نوفمبر 2024.
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منبوذ من الجماهير ولاعبي الأهلي؟ .. تصرف ديميرال مع إيفان توني يثير الاستياء!
المهاجم الإنجليزي يعاني الأمرين منذ الانتقال للأهلي..
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"التضحية بشلة الأنس" .. خلاف ماتياس يايسله يطيح برقبة كبار مسؤولي الأهلي!
يبدو أن المدرب الألماني ثبت أقدامه بالفعل في قلعة الكؤوس!
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المهاجم الإنجليزي محل انتقادات كثيرة في الأهلي..
مستشهدًا بواقعة سلمان الفرج .. الشنيف يشكك في عدالة المنافسة بدوري روشن: ماذا لو حدث هذا لأندية الصندوق؟!
حالة استياء واضحة بعد ما شهدته الجولة العاشرة من دوري روشن..
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....