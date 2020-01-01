أخبار الأهلي اليوم | خيارات عدة للصيفية ورفض محاولات جوزيف دي سوزا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 20 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 ...

خيارات عدة لأجانب الصيفية

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، قد فتحت خلال الفترة الحالية خط تفاوض مع عدد من اللاعبين الأجانب، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

المزيد من الفرق

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة بالتنسيق مع الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني، أمامها خيارات عدة مع لاعبين أفارقة وأوروبيين ولاتينيين.

الأهلي يرفض محاولات دي سوزا

بدأ الأهلي في اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لاعبه السابق جوزيف دي سوزا، والذي رحل فاسخًا عقده من طرف واحد.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الراقي أنهت تجهيز الأوراق الرسمية المتعلقة بالقضية لتقديمها إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، لشكوى اللاعب وناديه الجديد بشيكتاش التركي، كونهما خالفا قوانين الاحتراف، لتعاقد الأخير مع دي سوزا في الوقت المرتبط به البرازيلي بعقد مع النادي الجداوي.

وأكدت الصحيفة أن مجلس الأهلي رفض أي محاولات لتقريب وجهات النظر مع اللاعب، ورفض تسليمه بطاقته الدولية.

عسيري ينتظر قرار ميلويفيتش

يأمل مهند عسيري؛ مهاجم الأهلي، في العودة للمشاركة في المباريات الرسمية مع فريقه خلال الفترة المقبلة، بعدما شارك أمس السبت بصورة طبيعية في المران الجماعي، بعد غياب استمر لأشهر، لخضوعه لعملية جراحية.

وأوضحت "الرياضية" أن اللاعب ينتظر قرار الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، للمشاركة في المباريات، بداية من اللقاء المقبل أمام استقلال طهران الإيراني، في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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