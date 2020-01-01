آرسنال يستعد لرحيل أوباميانج بالانقضاض على هدف برشلونة

المهاجم الجابوني ربما يرحل إلى ريال مدريد في الصيف

يستعد نادي آرسنال الإنجليزي، في الدخول بقوة بسباق التعاقد مع أبرز المهاجمين في الدوري الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

رودريجو مورينو كان على أعتاب الانضمام لبرشلونة في يناير الماضي بعد إصابة لويس سواريز، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة ليستمر اللاعب بصفوف الخفافيش.

آرسنال على بُعد خطوات قليلة جداً من خسارة مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، حيث فشل في إقناعه بتجديد عقده الذي ينتهي في صيف العام القادم، مما يجعله بحاجة للعثور على بديل.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن فالنسيا أبدى استعداده لرحيل رودريجو عن صفوف الفريق، بسبب الأزمة المالية التي يعيشها النادي بعد تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن المهاجم الإسباني يعتبر هو الخيار المفضل للمدرب ميكيل أرتيتا لتعويض رحيل أوباميانج، والمشكلة الوحيدة تأتي في سعره حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده بـ110 مليون جنيه استرليني.

ومع ذلك ربما يُبدي فالنسيا مرونة أكبر في التخلي عن صاحب الـ29 سنة، حيث قد يسمح له بالرحيل للمدفعجية مقابل 50 مليون استرليني فقط.

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ومن المتوقع أن تفتح هذه الصفقة أبواب الرحيل أمام أوباميانج، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد وكذلك مانشستر يونايتد للحصول على خدماته.

يذكر أن رودريجو نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 11 في 28 مباراة مع فالنسيا بجميع البطولات هذا الموسم.