روني: رونالدو قاتل ولكن ميسي محترف

واين روني نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يختار الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

كشف النجم الإنجليزي واين روني لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق وديربي كاونتي الحالي عن رأيه في من الأفضل بين الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق و يوفنتوس الحالي.

جاء هذا في مقال روني بصحيفة "صنداي تايمز" حيث أكد على أفضلية نجم برشلونة لعدة أسباب سردها خلال حديثه الأسبوعي.

وأوضح روني من خلال المقال تفاصيل تخص بداية رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد في عام 2003 عندما جاء من سبورتنج لشبونة.

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وقال روني: "رونالدو لم يكن يركز على تسجيل الأهداف فقط عندما بدأنا اللعب معًا، لكن ما أراده كان أن يصبح أفضل لاعب في العالم، تدرب كثيرًا ليصبح ذلك اللاعب الهائل الذي هو عليه الآن، هو ميسي أعظم من شهدت كرة القدم على الإطلاق".

وأضاف: "بالرغم من صداقتي مع كريستيانو رونالدو أختار ليونيل ميسي دائمًا، ذلك لنفس السبب الذي يجعلني أفضل مشاهدة سكولز وتشافي، وهو ما يقدمه ميسي في طريقة لعبه من اختلاف كبير".

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وأكمل: "عندما نتحدث عن الهدوء والرصانة لا أتذكر أنني شاهدت ميسي يسجل هدفًا بتسديدة قوية للغاية من قبل، هو فقط يسدد الكرة بطريقة تجعلها تستدير ويجعل الأمر يبدو سهلًا للغاية".

وأردف: "رونالدو لا يرحم داخل منطقة الجزاء، سيقتلك على الفور، لكن ميسي سيقوم بتعذيبك قبل أن يقتلك، أشعر أن ليونيل يستمتع أكثر بلعب كرة القدم".

وأنهى تصريحاته: "هذا الثنائي غير كرة القدم بشكل كامل على مستوى الأرقام التهديفية، ولا أظن أنه يمكن أن يتساوى أحدهم بهما في المستقبل".

جدير بالذكر أن روني كان قد زامل كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد لمدة ست سنوات قبل أن يرحل الأخير لصفوف ريال مدريد في 2009.