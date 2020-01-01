برشلونة ينسحب من صفقة لاوتارو

هل تكون تلك الحلقة الأخيرة في المسلسل؟

أفادت تقارير في إيطاليا بانسحاب برشلونة من صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في الصيف القادم بعد أسابيع من الحديث عن عروض كتالونية لضم المهاجم الأرجنتيني لإنتر.

انتقال لاوتارو إلى برشلونة احتل العناوين الأولى للصحافة في إيطاليا وإسبانيا على مدار شهور بعد تألق "التورو" والعلاقة الوطيدة التي تربطه بليونيل ميسي داخل وخارج الملعب.

وقالت "كوريري" إن برشلونة سيؤجل الصفقة إلى صيف 2021 بدلاً من المقبل بسبب إصرار إنتر على الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة، والتي تبلغ 111 مليون يورو.

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وأشار التقرير إلى صعوبة دفع البلوجرانا للمبلغ في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها حتى قبل جائحة كورونا الحالية، بالإضافة لسعيه أيضاً لإعادة نيمار.

وأكدت الصحيفة أن تركيز إدارة النادي الكتالوني بالكامل سيكون منصباً على العمل على إعادة البرازيلي من باريس سان جيرمان، والذي لن يكون سهلاً، وسيكون مكلفاً كذلك.

مارتينيز في الأيام الماضية عاد مجدداً إلى ميلانو بعد استدعاء إنتر للاعبيه الأجانب تحسباً لعودة التدريبات، ونشر عدداً من الصور بقميص الفريق ومع زملائه، ما اعتبره البعض إشارة إلى ولائه.

مارتينيز انضم لإنتر قبل موسمين من راسينج مقابل قرابة 25 مليون يورو، ويدور الحديث حول مفاوضات حالياً مع النادي الإيطالي لتمديد عقده ورفع راتبه.