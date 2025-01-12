كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 1
ن م
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L. Miley 16'انتوني جوردون 49' (جزاء)W. Osula 61'
C. Congreve 8'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

نيوكاسل يونايتد v برومليالنتائج والإحصائيات,