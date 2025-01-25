الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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A. Zambo Anguissa 57'روميلو لوكاكو 69' (جزاء)
راندال كولو مواني 43'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

نابولي v يوفنتوسالنتائج والإحصائيات,