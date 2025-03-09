الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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روميلو لوكاكو 26'جياكومو راسبادوري 60'
A. Gudmundsson 66'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

نابولي v فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,