الدوري الإيطالي
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3 - 0
ن م
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جيوفاني دي لورينزو 45' + 2'خفيتشا كفاراتسخيليا 75'G. Simeone 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

نابولي v بولونياالنتائج والإحصائيات,