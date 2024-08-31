الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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روميلو لوكاكو 90' + 2'A. Zambo Anguissa 90' + 6'
A. Bonny 19' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

نابولي v بارماالنتائج والإحصائيات,