دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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C. Pulisic 3'
إبراهيما كوناتي 23'فيرجيل فان ديك 41'دومينيك سوبوسلاي 67'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

ميلان v ليفربولالنتائج والإحصائيات,