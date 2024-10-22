دوري أبطال أوروبا
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3 - 1
ن م
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C. Pulisic 34'T. Reijnders 61', 71'
K. Sabbe 51'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

ميلان v كلوب بروجالنتائج والإحصائيات,