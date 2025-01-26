الدوري الإيطالي
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
C. Pulisic 38' (جزاء)T. Reijnders 90' + 2'S. Chukwueze 90' + 5'
M. Cancellieri 24'E. Del Prato 80'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

ميلان v بارماالنتائج والإحصائيات,