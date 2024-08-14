كأس رابطة المحترفين
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0 - 3
ن م
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A. Dijksteel 50'D. Burgzorg 60'J. Coburn 67'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

ليدز يونايتد v ميدلزبرهالنتائج والإحصائيات,