الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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أمير رحماني 7' (هدف عكسي)A. Diao 77'
جياكومو راسبادوري 17'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

كومو v نابوليالنتائج والإحصائيات,

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