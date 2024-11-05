دوري أبطال أوروبا
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1 - 4
ن م
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D. Strelec 5'
D. Spikic 10'P. Sucic 30'S. Kulenovic 54', 72'
(ش١ 1-2) (ن م 1-4)

سلوفان براتيسلافا v دينامو زغربالنتائج والإحصائيات,