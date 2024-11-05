دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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فينيسيوس جونيور 23' (جزاء)
M. Thiaw 12'ألفارو موراتا 39'T. Reijnders 73'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

ريال مدريد v ميلانالنتائج والإحصائيات,