كأس رابطة المحترفين
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0 - 3
ن م
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G. Jesus 24'E. Nwaneri 33'كاي هافرتيس 57'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

بريستون نورث إند v آرسنالالنتائج والإحصائيات,