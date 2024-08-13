كأس رابطة المحترفين
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
L. Amantchi 19'
J. Kelly 24'جو بيغوت 61'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

بروملي v أي إف سي ويمبلدونالنتائج والإحصائيات,