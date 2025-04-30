دوري أبطال أوروبا
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3 - 3
انتهت
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لامين يامال 24'فيران توريس 38'يان سومر 65' (هدف عكسي)
ماركوس تورام 1'دينزل دومفريس 21', 64'
(½ 2-2) (انتهت 3-3)

برشلونة ضد إنترالنتائج والإحصائيات,