الدوري الإيطالي
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0 - 4
ن م
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رافائيل لياو 42'ستراهينيا بافلوفيتش 45'ثيو هيرنانديز 74'تيجاني ريجنديرز 81'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

أودينيزي v ميلانالنتائج والإحصائيات,