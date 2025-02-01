الدوري الإيطالي
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3 - 2
ن م
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L. Lucca 47'S. Lovric 52'I. Bravo 84'
H. Nicolussi Caviglia 64'كريستيان جايتكاير 78'
(ش١ 0-0) (ن م 3-2)

أودينيزي v فينيسياالنتائج والإحصائيات,