الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
لياندرو تروسار 67'توماس 77'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

أستون فيلا v آرسنالالنتائج والإحصائيات,