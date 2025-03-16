الدوري الإيطالي
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0 - 2
ن م
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كارلوس أوجوستو 54'لاوتارو مارتينيز 87'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

أتالانتا v إنترالنتائج والإحصائيات,