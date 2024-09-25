كأس رابطة المحترفين
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5 - 1
ن م
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ديكلان رايس 16'E. Nwaneri 37', 49'رحيم ستيرلنج 64'كاي هافرتيس 77'
آرون كولينز 53'
(ش١ 2-0) (ن م 5-1)

آرسنال v بولتون واندررزالنتائج والإحصائيات,