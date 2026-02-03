كاتب محتوى رياضي

متخصص في إنتاج مقالات وتقارير رياضية جذابة، وصياغة محتوى رقمي مميز حول أبرز الأحداث والنجوم الرياضيين. وأتمتع بخبرة واسعة في إجراء المقابلات وصناعة قصص صحفية مؤثرة، وأحرص دائمًا على تقديم محتوى دقيق وموثوق، يلقى صدى لدى الجمهور ويواكب اهتماماته.

منذ نعومة أظافري، كانت كرة القدم أكثر من مجرد لعبة بالنسبة لي؛ كانت وسيلة للترفيه والمتعة، وأول ذكرى كروية راسخة لدي كانت متابعة مونديال 1998، ومع مرور الوقت، تحول شغفي إلى مهنة، وبدأت رحلتي في صناعة محتوى رياضي.

وبدأت مشواري المهني محررًا رياضيًا في عدة منصات عربية، حيث عملت في جريدة وموقع "التحرير" من 2016 حتى 2020، وموقع "الفرسان" خلال نفس الفترة، إضافة إلى تجربة قصيرة في موقع "دردشة" عام 2017، ومنذ عام 2020، أعمل محررًا رياضيًا في موقع "كووورة"، حيث أتابع البطولات الكبرى وأغطي أبرز الأحداث الرياضية المحلية والقارية والدولية.

قصتي مع كرة القدم

من أبرز اللاعبين الذين ألهموني في مسيرتي: الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا، الفرنسي زين الدين زيدان، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرعون المصري محمد صلاح.

وهناك العديد من المواقف التي غيرت مسار حبي لكرة القدم؛ منها خيبة أملي بعد خروج الأرجنتين من دور المجموعات في مونديال 2002، وحزني الكبير لغياب مصر عن مونديال 2010.

وفي المقابل، هناك ذكريات خالدة تجعل قلبي يعتصر شغفًا وفرحًا، مثل هدف محمد أبو تريكة القاتل في مرمى الصفاقسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2006، وفوز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن 2020، مع تعليق عصام الشوالي الذي لا يُنسى: "القاضية ممكن".

فريقي التاريخي

إذا أردت أن أختار التشكيل المثالي للاعبين الذين عاصرتهم، سيكون كالتالي:

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: روبرتو كارلوس – باولو مالديني – ريو فرديناند – داني ألفيس

الوسط: كلود ماكيليلي – زين الدين زيدان – رونالدينيو – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي

الهجوم: رونالدو الظاهرة

مقالاتي المفضلة

لا أستطيع حصر كل ما كتبته خلال مسيرتي الصحفية التي أفتخر بها، لكن يمكن القول إن سلسلتي "نجوم ولكن" و"لايف ستايل النجوم" هما الأقرب إلى قلبي، إلى جانب مجموعة من المقالات المميزة، مثل:

فلتحترق الكرة المصرية!

الخائن النبيل.. عندما يكون المجد أغلى من الجذور

سخرية القدر.. تريزيجيه يُحبط الأهلي ويستفز باجيو في ليلة ميامي

إنزاجي.. من "ظل أخيه" إلى قيادة الهلال في أرض الأحلام

الدموع على الذهب.. نيتو يفي بوعده لصديقه الراحل

ويمكنكم متابعتي عبر منصاتي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الروابط الآتية: