موعد مباراة ألباسيتي وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ألباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب كارلوس بلمونت.

يدخل البلوجرانا تلك المباراة في البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات كاملة، والمُسابقة التي يمتلك منها 32 لقبًا، متفوقاً فيه على أقرب مُنافسيه أتلتيك بيلباو بفارق 8 ألقاب.

وكان برشلونة قد انتصر على راسينج في ثمن النهائي، ويواجه الفريق الذي أطاح بريال مدريد بعد الفوز عليه 3-2 على الملعب ذاته.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.