أحمد عبد الحميد

Senior Editor and Shift Manager at kooora.com

بدأت رحلتي الصحفية عام 2012 وعملت في عدد من المؤسسات الإعلامية البارزة، وانضممت رسميًا إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2015.

على مدار مسيرتي جمعت بين التغطية الميدانية والتحليل العميق والترجمة الاحترافية وابتكار تقارير وسلاسل رياضية بزاوية مختلفة عن السائد.

عام 2017 شكّل محطة محورية عندما التحقت بكووورة، الموقع الرياضي العربي الأول، حيث تولّيت مهام متنوّعة شملت الإشراف على قسم الترجمة والتحليل وإدارة الشيفتات، ما منحني خبرة واسعة في صناعة المحتوى الرياضي عالي الجودة.

عشقت كرة القدم منذ طفولتي. أتذكر أول مباراة شاهدتها فجر نهائي مونديال 1994 بين البرازيل وإيطاليا، حين أيقظني والداي لمتابعتها، وكان عمري آنذاك ست سنوات.

منذ تلك الليلة لم يفارقني شغف اللعبة، وصرت أتابعها بحماس متواصل حتى أصبحت محور حياتي المهنية.

أتخصص اليوم في الترجمة الاحترافية وكتابة المحتوى الرياضي الإبداعي على غرار القصص والسيناريوهات الصحفية والتقارير التحليلية غير التقليدية.

أجمل ذكرى كروية بالنسبة لي هي صعود منتخب مصر إلى مونديال 2018 بعد السيناريو الملحمي أمام الكونغو في الدقائق الأخيرة.

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ تشمل:

حارس: مانويل نوير

الدفاع: داني ألفيس – سيرجيو راموس – باولو مالديني – مارسيلو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – أندريس إنييستا – لوكا مودريتش.

الهجوم: ليونيل ميسي – رونالدو نازاريو - كريستيانو رونالدو.

نشرت العديد من الموضوعات الإبداعية على كووورة، من أقربها إلى قلبي:

حسرة لفيرجسون.. باولو مالديني ينقذ جوارديولا في نهائي الأبطال!

قصة كووورة: يوفنتوس رونالدو يصطدم بريال راموس.. اختر نهايتك المفضلة

سيناريو صحفي.. ليلة بكى فيها فلورنتينو بيريز

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