كان الأجواء في كامب نو مشحونة بالحماس، بينما سعت برشلونة لانتزاع أفضلية مبكرة في هذه المواجهة الأوروبية الإسبانية الخالصة. بدأ فريق هانسي فليك بنية واضحة، فحاصر أتلتيكو مدريد في نصف ملعبه وحرّك الكرة بالسرعة والدقة اللتين أصبحتا سِمته هذا الموسم. وكان ماركوس راشفورد ولامين يامال نشيطين على وجه الخصوص في الدقائق الافتتاحية، إذ اختبرا خط دفاع أتلتي باندفاعات مباشرة.

لكن ملامح المواجهة بأكملها تبدلت في الدقيقة 41. باو كوبارسي، المدافع الشاب الذي كان مفاجأة هذا الموسم، أُشهرت في وجهه في البداية بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي. وبعد تدخل سريع من تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، نُصح الحكم بمراجعة اللقطة على شاشة الملعب. وبعد المشاهدة الثانية، أُلغي الإنذار واستُبدل ببطاقة حمراء مباشرة، ليُجبر العملاق الكتالوني على لعب أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين.