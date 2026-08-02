بعد مشاركة تاريخية لدربحة وفواز.. البرازيل تكسر الهيمنة الإسبانية وتتوج بلقب كأس العالم للأندية لدوري الملوك

اختتمت منافسات كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026 في مدينة ميلانو الإيطالية، بعد أسبوع مليء بالحماس شهد حضوراً عربياً لافتاً عبر ممثلي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن ينجح الفريق البرازيلي G3X في حصد اللقب العالمي للمرة الأولى للبرازيل، ليصبح أول فريق من خارج إسبانيا يتوج بكأس البطولة.

وشكلت النسخة الحالية محطة مفصلية للمنطقة العربية، بعدما سجل فريق DR7 بقيادة صانع المحتوى السعودي مفرح عسيري “دربحة” أحد أبرز انتصارات البطولة بالفوز على حامل اللقب Los Troncos FC في المباراة الافتتاحية، فيما حقق فريق FWZ بقيادة صانع المحتوى الكويتي فواز الشمري فوزاً تاريخياً أقصى من خلاله الفريق الإسباني Porcinos FC، الذي كان أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في نتائج أكدت تطور مستوى فرق دوري الملوك في الشرق الأوسط وقدرتها على منافسة نخبة أندية البطولة العالمية، قبل أن يودع الفريقان المنافسات في الأدوار الإقصائية.

وجمعت البطولة 16 فريقاً يمثلون مختلف دوريات Kings League حول العالم، واختتمت منافساتها أمام مدرجات مكتملة العدد في صالة Kings League Arena، حيق تفوق G3X على بطل الدوري الإيطالي Alpak FC بنتيجة 9-5 في المباراة النهائية.

وجاء التتويج تتويجاً لمحاولة طال انتظارها للفريق البرازيلي، الذي سبق له بلوغ نهائي نسخة 2024، قبل أن يعود هذا العام ليمنح البرازيل أول ألقابها في البطولة، وينهي احتكار الأندية الإسبانية للقب خلال النسختين السابقتين.

وحظيت المنافسات بحضور عدد من أبرز الشخصيات الرياضية والإعلامية، يتقدمهم مؤسس دوري الملوك جيرارد بيكيه، ورئيس لجنة المنافسات كلاوديو ماركيزيو، وحارس إنتر ميلان جوسيب مارتينيز، والصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إلى جانب النجم البرازيلي دوجلاس كوستا ورجل الأعمال والإعلامي جو باستيانيتش.

وأكد جيرارد بيكيه أن مشاركة ممثلي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت من أبرز محطات البطولة، مشيداً بالمستوى الذي قدمه فريقا DR7 بقيادة مفرح عسيري “دربحة” وFWZ بقيادة فواز الشمري، وما عكساه من تطور متسارع لدوري الملوك في المنطقة وقدرتهما على منافسة نخبة الفرق العالمية.

والجدير بالذكر أن البطولة شهدت تفاعلاً واسعاً من الجماهير العربية، سواء من خلال الحضور في ميلانو أو عبر المنصات الرقمية، وأن الشعبية المتنامية لدوري الملوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزز التطلعات لانطلاق أول موسم كامل للبطولة في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 30 أكتوبر المقبل، بمشاركة 10 فرق، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير يواكب النمو السريع الذي تشهده البطولة في المنطقة.

فيما يترقب عشاق البطولة في المنطقة انطلاق النسخة الأولى الكاملة من دوري الملوك – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض، بعد المشاركة العربية اللافتة التي قدمها دربحة وفواز في مونديال الأندية

دوري الملوك:

تأسس دوري الملوك على يد أسطورة كرة القدم ورائد الأعمال جيرارد بيكيه، ويُعد أحد أبرز نماذج الرياضة والترفيه الحديثة، إذ يقدم مفهوماً مبتكراً لكرة القدم يتناسب مع تطلعات الجيل الجديد.

ويجمع الدوري بين المنافسة الكروية عالية المستوى والترفيه الرقمي، من خلال مباريات بنظام سبعة لاعبين وقواعد مبتكرة مستوحاة من ثقافة البث المباشر والألعاب الإلكترونية، بما يوفر تجربة رياضية تفاعلية تلبي اهتمامات الجماهير الحديثة.

وتقود فرق البطولة نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين ونجوم كرة القدم، في نموذج يجمع بين الرياضة والترفيه الرقمي وصناعة المحتوى، مع التركيز على تعزيز تفاعل الجماهير.

ومنذ انطلاقه في إسبانيا عام 2023، توسع دوري الملوك ليصبح منظومة عالمية تضم بطولات في البرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمكسيك وإسبانيا، كما أطلق بطولة Queens League الخاصة بالسيدات، إلى جانب تنظيم بطولتين عالميتين سنوياً، هما كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات.