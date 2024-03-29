مسلسلات ولكن كروية | "أعلى نسبة مشاهدة" .. ملايين رونالدو لا تساوي شيئًا أمام فضائح نيمار وتلقيح سالم الدوسري!

سلاح شرس لضرب الخصوم وجذب أموال الإعلانات

تسيطر الأعمال الدرامية بشكل كبير على شهر رمضان من كل عام، وتجذب الملايين لمتابعتها على مدار الشهر الكريم، ولأن الفن هو أفضل انعكاس لما يحدث في المجتمع، وجدنا أن الأفكار الواقعية التي تنسج أعمالًا فنية مبهرة، من الممكن أيضًا أن تفرض نفسها وبقوة على ساحة كرة القدم التي تمتلك مجتمعًا خاصًا بها يشبه كثيرًا ما يدور في الواقع.

ولا شك أن أحد أشهر المسلسلات وأكثرهم جدلًا منذ بداية الماراثون الرمضاني، هو "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي يقوم على فكرة البطولة الجماعية، بين مجموعة من الشباب وأبطال الظل.

ويتناول المسلسل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع والتطبيقات التفاعلية التي أصبحت على هاتف الجميع بمختلف أعمارهم السنية وما ينعكس على الأفراد والأسرة بسبب الجوانب السلبية منها.

ويقدم "جول" سلسلة بعنوان "مسلسلات ولكن كروية"، تقدم وجبة كروية للقراء بها صبغة فنية، وهذه هي الحلقة الثالثة عن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"...