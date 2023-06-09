بعد تصريحات رونالدو .. جورجينا تكشف عن موقفها من نجم النصر

شريكة رونالدو تتحدث عن علاقتها بالنجم البرتغالي

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن وجود أزمة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، وشريكته جورجينا رودريجيز، قد تتسبب في انفصالهما.

رونالدو علق على تلك الأزمة، مؤكدًا على أن علاقتهما على ما يرام، وأنهما يشعران بالسعادة بجانب بعضهما البعض. "اقرأ تصريحات رونالدو"

وقالت جورجينا خلال حضورها للمؤتمر الصحفي الخاص برونالدو في العاصمة الإسبانية مدريد: "ما يتردد بشأن انتهاء علاقتي برونالدو غير صحيح بالمرة".

وبعدما تم سؤالها عن إقامة حفل زفاف فخم خلال المستقبل القريب بينها وبين رونالدو، قالت جورجينا: "بالطبع".

العارضة الإسبانية الأرجنتينية صاحبة الـ29 عامًا، ترتبط برونالدو منذ عام 2016، وهي أم لثلاثة أطفال من النجم البرتغالي.