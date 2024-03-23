ماذا تفعل عارضة الأزياء الشهيرة في السعودية؟

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حرصت عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي، الصديقة السابقة لنجم الهلال نيمار دا سيلفا، وأم ابنته "مافي"، على زيارة مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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ونشرت "برونا" عدة مقاطع عبر حسابها الشخصي على منصة "إنستجرام"، كشفت خلالها عن كواليس رحلتها من البرازيل إلى العاصمة الرياض على متن طائرة خاصة.

وأظهرت الفيديوهات، أن برونا اصطحبت معها طفلتها من صديقها السابق نيمار، في رحلة طويلة إلى السعودية دون الكشف عن سبب هذه الزيارة.

والتقطت عارضة الأزياء الشهيرة مقطع فيديو قصير في شوارع الرياض، خلال الثالثة فجرًا، وعلقت عليه متعجبة من تواجد الناس في الشوارع خلال هذا التوقيت، قائلة: " "لست مخطئة.. إنها الثالثة فجرًا في الرياض، أود مشاركتكم بكل لحظاتي هنا".

وأعربت "برونا" عن سعادتها بزيارتها الأولى للرياض، حيث نشرت مقاطع أخرى لفندق الإقامة وبعض المناطق التي زارتها وشبهتها بالأماكن السياحية المميزة في جزر اليونان.

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يذكر أن برونا بيانكاردي (29 عامًا)، كانت قد أعلنت منذ فترة انفصالها عن نيمار، حتى قبل أن تضع طفلتهما مافي، دون إبداء الأسباب وراء ذلك.

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