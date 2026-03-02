Goal.com
مدى تأثر كل نادٍ في الدوري الممتاز للسيدات بخسارة لاعبات بسبب المشاركة في كأس آسيا - مرتبة

بدأت كأس آسيا للسيدات في 1 مارس، لتطلق شهرًا كان من المقرر أن يشهد إقامة اثنين من أهم البطولات الكبرى في كرة القدم النسائية، مع كأس الأمم الأفريقية التي ستليها في 17 مارس. تشير التقارير الأخيرة إلى أن البطولة الأخيرة ستُلغى في اللحظة الأخيرة، وهو أمر لا يصدق، لكن كأس آسيا ستستمر في منافسات الأندية التي ستظل مثيرة للاهتمام، حيث ستودع فرق كرة القدم النسائية بعضاً من أفضل لاعباتها لعدة أسابيع.

سيكون التأثير مختلفًا في الدوريات المختلفة. على سبيل المثال، كانت الفرق في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL)، حيث تعد باربرا باندا من زامبيا وتيموا تشاوينغا من ملاوي من أكبر النجمات، هي الأكثر تأثرًا بكأس الأمم الأفريقية، وكذلك كان الحال بالنسبة لليون وباريس سان جيرمان، الفريقين الأقوى في فرنسا. ومع ذلك، يبدو الآن أن البطولة ستؤجل في وقت قصير للغاية، على الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي حتى الآن.

في إنجلترا، من ناحية أخرى، كانت كأس آسيا هي التي ستؤثر بشكل أكبر على الدوري الممتاز للسيدات. ولم يثبت ذلك بشكل أوضح من إعلان تشكيلة اليابان للبطولة، التي تضم 16 لاعبة من أندية الدوري الممتاز للسيدات. ولم تكن أستراليا بعيدة عن هذا الرقم، حيث ضمت 12 لاعبة. من ناحية أخرى، كان من المقرر أن تضم كأس الأمم الأفريقية ست لاعبات فقط من الدوري الممتاز للسيدات.

إذن، ما هي الأندية الإنجليزية التي ستتأثر أكثر بكأس آسيا؟ ومن هي الأندية الأفضل استعدادًا للتعامل مع غياب اللاعبات الأساسيات؟ ستفقد جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية (WSL) 12 لاعبة خلال شهر مارس الذي سيكون حافلًا بالتشويق، وقد صنّفت GOAL جميع الأندية بناءً على من ستواجه صعوبة أكبر في التعامل مع هذه الحالة...

  • Maya Hijikata Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    12أستون فيلا

    عدد الغائبين: 1 - مايا هيجيكاتا (اليابان)

    سيخسر أستون فيلا لاعبة واحدة فقط بسبب كأس آسيا، حيث ستنضم لاعبة الوسط الشابة المبدعة مايا هيجيكاتا إلى المنتخب الياباني. بعد أن غابت عن معظم النصف الأول من الموسم بسبب الإصابة، عقب انتقالها في الصيف من طوكيو فيردي بيليزا، قدمت اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا أداءً جيدًا مع الفريق مؤخرًا، حيث شاركت في جميع مباريات فيلا السبع الأخيرة في الدوري.

    من المؤكد أن فريق ناتاليا أرويو سيشتاق إلى إبداعها، لكنه يمتلك ما يكفي من اللاعبات في صفوفه للتعامل مع غيابها، خاصة مع عودة لاعبات أخريات من الإصابة.

  • Hinata Miyazawa Man Utd Women 2025-26Getty Images

    11مانشستر يونايتد

    عدد الغائبين: 1 - هيناتا ميازاوا (اليابان)

    سيكون مانشستر يونايتد حزينًا لفقدان هيناتا ميازاوا هذا الشهر، حيث كان لاعب خط الوسط الياباني استثنائيًا مع الشياطين الحمر هذا الموسم. ومع ذلك، من حيث الأرقام، فإن يونايتد هو أحد أقل الفرق تأثرًا في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي (WSL) ولا ينبغي أن يواجه مشكلة كبيرة في تعويض ميازاوا في وسط الملعب.

    قدمت اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا أداءً مثيرًا للإعجاب بشكل مستمر هذا الموسم ولعبت كل دقيقة في دوري WSL، وهو ما لم تحققه سوى الكابتن مايا لو تيسييه ضمن فريق مانشستر يونايتد. لن يكون من السهل على أي لاعبة أن تحل محلها في التشكيلة، ولكن بين سيمي أوجو، ليزا نالسوند، جوليا زيجيوتي أولمي، جيس بارك، ودومينيك يانسن إذا لزم الأمر، يجب أن يتمكن المدرب مارك سكينر من إيجاد التركيبة اللازمة في خط الوسط للتعامل مع هذا الوضع.

  • Emily van Egmond Leicester City women 2025-26Getty Images

    10ليستر سيتي

    عدد الغائبات: 1 - إميلي فان إيغموند (أستراليا)

    لن يخسر ليستر سوى لاعبة واحدة في مارس، لكن هذه اللاعبة هي إميلي فان إيغموند، واحدة من أكثر لاعبات ليستر خبرة، وبالتالي واحدة من أهم لاعبات الفريق في محاولته للخروج من قاع جدول الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) والابتعاد عن خطر الهبوط.

    ليست قيادة فان إيغموند هي فقط ما سيفتقده ليستر. فقد لعبت لاعبة الوسط رابع أكبر عدد من الدقائق في الدوري للنادي هذا الموسم، وهي واحدة من أربع لاعبات فقط في الفريق ساهمت في أكثر من هدف واحد بشكل مباشر، وذلك بفضل قدرتها على صنع الفارق من خلال أدوار متنوعة. ستفتقد الثعالب هذه الأسترالية النشيطة بشدة في المباريات التي يجب عليها الفوز بها.

  • Saki Kumagai London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9لندن سيتي ليونيسز

    عدد الغائبات: 2 - ساكي كوماغاي (اليابان)، ألانا كينيدي (أستراليا)

    سيخسر لندن سيتي ليونيس اثنتين من لاعباته الأكثر خبرة خلال كأس آسيا، حيث ستغادر ساكي كوماغاي لتمثيل اليابان، بينما ستلعب ألانا كينيدي مع البلد المضيف أستراليا. ومع ذلك، وبفضل العمق الذي تم بناؤه في تشكيلة الفريق الذي صعد حديثًا، من المفترض أن يكون هذا الفريق من أقل الفرق تأثرًا بالغيابات خلال شهر مارس.

    ستكون كوماغاي خسارة كبيرة بشكل خاص. فالفائزة خمس مرات بدوري أبطال أوروبا شاركت في 14 مباراة من أصل 16 مباراة لندن سيتي في الدوري حتى الآن هذا الموسم، وقدمت أداءً ثابتًا في قاعدة خط الوسط. لكن هذا الفريق لديه خيارات كافية في تلك المنطقة من الملعب للتعامل مع غيابها لبضع مباريات.

    من ناحية أخرى، لم تشارك كينيدي سوى في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي للسيدات هذا الموسم، لكن ثلاث منها كانت في آخر أربع مباريات، حيث أعجب المدرب الجديد إيدر مايستري بقدرات الأسترالية في الدفاع. ومع ذلك، مع العمق المتاح، من المفترض أن يكون لندن سيتي على ما يرام.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    8مانشستر سيتي

    عدد الغائبات: 4 - أياكا ياماشيتا، أوا فوجينو، يوي هاسيغاوا (جميعهن من اليابان)، ماري فاولر (أستراليا)

    يمكن تقييم تأثير كأس آسيا على فريق مانشستر سيتي للسيدات بطريقة مشابهة لتقييم تأثير كأس الأمم الأفريقية على فريق الرجال في وقت سابق من هذا العام: على الرغم من أن جودة اللاعبات اللواتي يفقدهن مانشستر سيتي ربما تكون أعلى من أي نادٍ آخر في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي (WSL)، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الفريق سيتأثر بشدة بغيابهن.

    في يناير، وقع مانشستر سيتي مع النجمة الأمريكية سام كوفي، واحدة من أفضل لاعبات خط الوسط في العالم. وهذا يعني أن مركز يوي هاسيغاوا أصبح مغطى بشكل استثنائي. قد تكون خيارا كيتينغ متقلبة في بعض الأحيان كحارسة مرمى شابة يُطلب منها اللعب بأسلوبها الخاص، لكنها لا تزال توفر دعماً جيداً للحارسة المغادرة أياكا ياماشيتا. في الوقت نفسه، كانت أوابا فوجينو تتردد على الفريق هذا الموسم بسبب الإصابات، وقد تعامل سيتي مع ذلك، وينطبق الأمر نفسه على ماري فاولر، المهاجمة الأسترالية التي عادت مؤخراً من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

    فريق سيتي ليس بأي حال من الأحوال الأقوى في دوري WSL، لذا هناك بالتأكيد قلق بشأن رحيل أربع لاعبات لعدة أسابيع، خاصة إذا تعرضت لاعبات أخريات لإصابات. لكن فريق أندري جيجلرتز يتصدر جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط مع بقاء ست مباريات فقط في الدوري. حتى لو واجه الفريق بعض الصعوبات هذا الشهر، فمن الناحية العامة، سيكون على ما يرام.

  • Manchester United v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    7تشيلسي

    عدد الغائبات: 2 - إيلي كاربنتر، سام كير (كلاهما من أستراليا)

    سيتوقف تأثير الأسابيع القليلة المقبلة في تشيلسي إلى حد كبير على مدى توفر اللاعبات الأخريات في الفريق. على الورق، ستحل لوسي برونز محل إيلي كاربنتر في مركز الظهير الأيمن، في حين يمكن لكل من آجي بيفر-جونز وكاتارينا ماكاريو ومايرا راميريز أن تلعب دور المهاجمة المركزية الذي أضعفه غياب سام كير. لكن في الأسابيع الأخيرة، لم تكن أي من هؤلاء اللاعبات الأربع في حالة بدنية جيدة.

    عادت برونز من غياب دام عدة أسابيع في وقت سابق من هذا الشهر، مما شكل دفعة قوية للبلوز، لا سيما في ظل رحيل كاربنتر الوشيك، بينما تعود بييفر-جونز ببطء إلى لياقتها الكاملة بعد إصابة في الكاحل. ومع ذلك، لا يوجد جدول زمني لعودة ماكاريو أو راميريز، ويبدو أن وجود تلك المهاجمة المركزية على أرض الملعب أمر مهم لتوازن هجوم تشيلسي.

    قد يفترض المرء أن البلوز سيكونون على ما يرام، حيث لا يزال لديهم فريق كبير وموهوب يعود ببطء إلى كامل لياقته. ومع ذلك، بالنظر إلى الإصابات التي عانى منها فريق سونيا بومباستور حتى الآن هذا الموسم، فإنه من غير الآمن المراهنة على بقاء اللاعبين في حالة بدنية جيدة طوال شهر مارس لتقليل تأثير رحيل اللاعبين.

    بشكل عام، سيكونون في وضع أفضل من معظم الفرق، لكنهم سيتأثرون بشكل سلبي أكثر من بعض أكبر منافسيهم على مراكز دوري أبطال أوروبا.

  • Fuka Nagano Liverpool Women 2025-26Getty Images

    6ليفربول

    عدد الغائبات: 2 - فوكا ناغانو، ريسا شيميزو (كلاهما من اليابان)

    ليفربول لا يفقد عددًا كبيرًا من اللاعبات مثل بعض منافسيه في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي، لكنه يفقد لاعبتين مهمتين للغاية.

    لعبت فوكا ناغانو دقائق أكثر من أي لاعبة أخرى في صفوف الريدز في الدوري هذا الموسم، وأثارت إعجاب الجميع منذ وصولها إلى إنجلترا بفضل أدائها الثابت في خط الوسط. من ناحية أخرى، كانت ريسا شيميزو لاعبة موثوقة في مركز الظهير الأيمن منذ عودتها من الإصابة في بداية عام 2026، في فترة تزامنت مع تحسن كبير في نتائج الفريق المهدد بالهبوط.

    كان ليفربول نشطًا للغاية في يناير وحسّن عمق التشكيلة ليكون في وضع أفضل للتعامل مع هذه الحالة مقارنة ببداية الموسم. كما تراجعت الإصابات بعد أن أثرت بشكل كبير على الفريق في النصف الأول من الموسم. كل ذلك سيساعد، لكن الجودة التي قدمتها ناغانو وشيميزو ستظل مفقودة بشدة.

  • Kiko Seike Moeka Minami Brighton Women 2025-26Getty Images

    5برايتون

    عدد الغائبين: 3 - مويا مينامي، كيكو سيكي (كلاهما من اليابان)، تشارليز رول (أستراليا)

    ستفقد برايتون ثلاثة من لاعباتها الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر ثباتًا في أدائهن في موسم 2025-26 خلال هذا الشهر. يبدو أن اللاعبة النيجيرية الدولية تشياماكا ننادوزي، حارسة المرمى الأساسية للفريق وواحدة من أفضل الحارسات في العالم، ستبقى على الأقل، ولكن لا يزال هناك العديد من المغادرات المهمة الأخرى.

    ومما يزيد من القلق في خط الدفاع رحيل موكا مينامي وتشارليز رول للمشاركة في كأس آسيا، كما سيخسر سيغالز هدافته كيكو سيكي، التي سجلت ستة أهداف في الدوري الإنجليزي للسيدات هذا الموسم، لتحتل المركز الخامس في سباق الحذاء الذهبي. بشكل عام، سيكون هذا الشهر صعبًا على برايتون.

    ومع ذلك، ستبقى فوكا تسونودا في إنجلترا، بعد أن فشلت في الانضمام إلى منتخب اليابان الذي يشهد منافسة شديدة، ويأمل النادي أن تتمكن لاعبة الوسط الشابة من الاستفادة من أدائها الواعد مؤخرًا وتقدم أداءً أفضل في غياب زميلاتها.

  • Steph Catley Arsenal Women 2025-26Getty Images

    4أرسنال

    عدد الغائبات: 3 - ستيف كاتلي، كيتلين فورد، كيرا كوني-كروس (جميعهن من أستراليا)

    سيكون أرسنال هو الأكثر تضرراً من بين "الأربعة الكبار" في الدوري الإنجليزي للسيدات، وهو الذي يجد نفسه في مطاردة المنافسة على مراكز دوري أبطال أوروبا، حيث يتأخر بفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث بعد تأجيل مباراتين، في انتظار فرصة لعب المباريات المؤجلة.

    وذلك لأن أرسنال سيخسر ستيف كاتلي، لاعبة قلب الدفاع القوية طوال الموسم، وكيتلين فورد، التي كانت في أفضل حالاتها مؤخرًا، بالإضافة إلى كيرا كوني-كروس التي ستشارك في كأس آسيا. لم تكن الأخيرة شخصية رئيسية في الأسابيع الأخيرة بعد عودتها إلى وطنها وسط الأخبار المروعة عن تشخيص إصابة والدتها بالسرطان، لكنها لاعبة من الطراز الرفيع وستفتقدها الفريق في خط الوسط.

    لا يمتلك آرسنال تشكيلة عميقة للغاية. إصابة كاتي ريد في الرباط الصليبي الأمامي تعني أن هناك خيارًا أقل في مركز الدفاع، وعلى الرغم من أن عودة ليا ويليامسون مؤخرًا هي خبر سار، إلا أنها لا تزال تعمل على استعادة لياقتها البدنية بعد فترة من الغياب. على الجانبين، تضاف رحيل فورد إلى إصابةبيث ميد بكسر دقيق في ساقها، مع عودة كلوي كيلي مؤخرًا بعد غياب طويل.

    يوجد عدد كافٍ من اللاعبات في تشكيلة أرسنال اللواتي يتمتعن بالمرونة والقدرة على التكيف لتعويض ثلاث خسائر مهمة، ولكن قد يكون الأمر صعبًا بعض الشيء على فريق الغانرز في بعض الأحيان - ولا يملك الفريق مجالًا كبيرًا للخطأ في السباق على المشاركة في البطولات الأوروبية.

  • Katrina Gorry West Ham Women 2025-26Getty Images

    3وست هام

    عدد الغائبين: 2 - كاترينا جوري (أستراليا)، ريكو أويكي (اليابان)

    استبعاد يو إندو من تشكيلة اليابان في كأس آسيا يحد من تأثير أحداث هذا الشهر على وست هام، كما أن تأجيل كأس الأمم الأفريقية الذي يبدو وشيكًا سيبقي إينيس بيلومو في الفريق، لكن الفريق اللندني لا يزال على وشك خسارة لاعبتين أساسيتين، هما كاترينا جوري وريكو أويكي.

    غوري هي قائدة وست هام، وقد كانت لاعبة ثابتة وهامة في هذا الفريق منذ انضمامها إلى النادي قبل عامين. أما أويكي، فهي صاحبة أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في فريق هامرز، وتأتي في المرتبة الثانية بعد شيكيرا مارتينيز، هدافة الفريق، من حيث المشاركة المباشرة في الأهداف. ومن الجدير بالذكر أن اللاعبتين تحتلان المرتبة الرابعة بين أفضل اللاعبات الميدانيات في هذا الفريق من حيث عدد الدقائق التي لعبتاها في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي.

    المدربة الجديدة ريتا غوارينو لديها خيارات لتعويض غوري وأويكي، خاصة بعد فترة انتقالات يناير الحافلة، لكن كلاهما يترك فراغًا كبيرًا في فريق يواجه صراعًا شديدًا للبقاء في الدوري. إن وضع الفريق الحرج في الموسم الحالي يزيد من صعوبة المهمة.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    2توتنهام

    عدد الغائبين: 3 - كلير هانت (أستراليا)، توكو كوغا، مايكا هامانو (كلاهما من اليابان)

    نظرًا لأن توتنهام سيخوض مبارياته بدون لاعبيه الأساسيين في مركز الدفاع خلال كأس آسيا، فليس هناك الكثير من الفرق التي ستتأثر سلبًا هذا الشهر أكثر منه. سيكون توكو كوجا لاعبًا أساسيًا في المنتخب الياباني، وستلعب كلير هانت دورًا مشابهًا في المنتخب الأسترالي المضيف، وسيتعين على مارتن هو أن يجد طريقة لتعديل تشكيلة توتنهام.

    لم يبدأ فريق شمال لندن سوى مرة واحدة في الدوري هذا الموسم بثنائي قلب دفاع غير كوجا وهانت، عندما تم اختيار مولي بارتريب للفوز على أستون فيلا. في كل المباريات الأخرى، في موسم كان رائعًا لفريق احتل المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي للسيدات الموسم الماضي، كان كوجا وهانت عنصرين أساسيين في قلب الدفاع. ستكون بارتريب خيارًا قويًا لأحد مراكز قلب الدفاع، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيفعله هو أيضًا.

    علاوة على ذلك، هناك رحيل مايكا هامانو، لاعبة الوسط الهجومية الشابة المعارّة من تشيلسي والتي ستنضم إلى منتخب اليابان. هذا أمر كان توتنهام على دراية به تمامًا عند التعاقد مع المهاجمة في يناير، لكنه يضعف الفريق أكثر، حتى لو كان ذلك في منطقة الملعب التي يتمتع فيها الفريق بتوافر أكبر.

    لن تغادر تشارلي غرانت، التي خاضت 38 مباراة دولية مع أستراليا، مع منتخبها الوطني لأنها عادت للتو إلى التدريبات الكاملة بعد تعرضها لإصابة في نوفمبر. ستوفر المدافعة على الأقل دفعة ضرورية للفريق في غياب لاعبين آخرين في الأسابيع المقبلة، حتى لو كانت تشعر بخيبة أمل لعدم مشاركتها في كأس آسيا.

  • Honoka Hayashi Everton Women 2025-26Getty Images

    1إيفرتون

    عدد الغائبين: 4 - ريون إيشيكاوا، هونوكا هاياشي، هيكارو كيتاغاوا (جميعهم من اليابان)، كلير ويلر (أستراليا)

    قبل انطلاق موسم 2025-26، كان الجميع يعلم أن إيفرتون سيتأثر بشدة في مارس. وقع توفيز مع ثلاثة لاعبين دوليين يابانيين في الصيف، مما رفع العدد الإجمالي للاعبين الذين قد يغيبون عن كأس آسيا إلى ستة، مع احتمال مشاركة توني باين في كأس الأمم الأفريقية مع نيجيريا. في النهاية، يبدو أن النادي سيخسر أربعة فقط من هؤلاء اللاعبين السبعة، على الرغم من أنه لا يوجد فريق آخر في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي سيخسر أكثر من ذلك.

    ما يجعل حالة إيفرتون أكثر خطورة من غيره هو أنه لا يمتلك العمق الكافي للتعامل مع هذا العدد الكبير من الغائبين، خاصة أنه يعاني بالفعل من قائمة إصابات طويلة. أضف إلى ذلك أهمية اللاعبات اللواتي سيغبن عن الفريق - مثل كلير ويلر وهونوكا هاياشي، اللتين تحتلان المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي من حيث عدد الدقائق التي لعبتاها مع إيفرتون في الدوري هذا الموسم - وستكون هذه فترة صعبة على الفريق.

    لحسن حظ توفيز، لم يتم اختيار يوكا موميكي، وهي لاعبة أخرى مهمة في الفريق، للمنتخب الياباني، بينما لا تزال ماز باتشيكو تنتظر جواز سفرها الفلبيني، لذا لا يمكنها اللعب للمنتخب الوطني بعد. في غضون ذلك، بدا أن باين ستبقى مع توفيز حتى قبل خبر كأس الأمم الأفريقية بسبب إصابة أبعدتها عن الملاعب لأكثر من شهر. ويأمل إيفرتون أن تعود في وقت ما خلال الأسابيع المقبلة لتعطي دفعة ضرورية وتساعد في إبعاد النادي عن منطقة الهبوط المخيفة.

