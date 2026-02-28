Getty Images Sport
محمد صلاح "يقترب" من مغادرة ليفربول إذا تمكنت أندية الدوري السعودي للمحترفين ودوري كرة القدم الأمريكية من تحقيق أحد شروط الانتقال المهمة
صلاح كان مرتبطًا بالرحيل في يناير
كان صلاح مرتبطًا بشدة بمغادرة أنفيلد في يناير بعد تصريحاته النارية في أعقاب تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز في ديسمبر، حيث ادعى أنه "تم التخلي عنه" من قبل النادي.
وقال صلاح في ذلك الوقت: "لا أصدق أنني أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة. هذه هي المرة الثالثة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء، وأعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي. أنا محبط للغاية. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصة في الموسم الماضي. والآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب.
يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم".
اعتذر صلاح لاحقًا لزملائه في الفريق عن انفجار غضبه، ولم يتحقق رحيله في يناير بعد أن سافر المهاجم إلى كأس الأمم الأفريقية مع مصر. خرج الفراعنة من الدور نصف النهائي من البطولة على يد السنغال التي فازت باللقب في النهاية.
صلاح "يقترب أكثر فأكثر" من مغادرة النادي هذا الصيف
عاد صلاح إلى حظوة المدرب أرني سلوت في الأسابيع الأخيرة بعد أن شارك في التشكيلة الأساسية في آخر خمس مباريات لليفربول في الدوري، بينما لعب دورًا بارزًا في فوز فريقه 3-0 على برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، ليتأهل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدور التالي من المسابقة.
شارك اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بشكل مباشر في أربعة أهداف خلال آخر ست مباريات له، مما يعني أنه سجل الآن أربعة أهداف وصنع ستة أهداف أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. ومع ذلك، كافح صلاح لمضاهاة إنجازات الموسم الماضي، حيث سجل 29 هدفًا في الدوري وأنهى الموسم بـ 18 تمريرة حاسمة.
ووفقًا لـ BBC Sport، فإن رحيله في الصيف "يصبح أكثر احتمالًا"، على الرغم من أن ذلك يعتمد على إمكانية تلبية مطالب صلاح المرتفعة في الراتب. يُقال إن نجم الريدز هو اللاعب الأعلى أجرًا في النادي، إلى جانب القائد فيرجيل فان ديك، الذي وقع أيضًا عقدًا جديدًا مع ليفربول العام الماضي.
يحظى صلاح باهتمام عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، في حين أن الانتقال إلى الولايات المتحدة أمر ممكن أيضًا، حيث تراقب فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) وضع اللاعب. على العكس من ذلك، أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن صلاح سعيد بإنهاء عقده مع ليفربول إذا لم يرد عرض مناسب لكل من اللاعب والنادي.
ريدز يتعامل مع قرعة دوري أبطال أوروبا
إذا غادر صلاح أنفيلد هذا الصيف، فسيكون حريصًا على القيام بذلك مع المزيد من ميداليات الفوز حول عنقه. مع تلاشي آمال ليفربول في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، من المتوقع أن يعطي الأولوية للمسابقات الكأسية من أجل إنقاذ موسمه المحلي المنكوب.
سيتوجه الريدز إلى ولفرهامبتون مرتين الأسبوع المقبل، أولاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباريات منتصف الأسبوع، ثم مرة أخرى في كأسالاتحاد الإنجليزي في مباراة الدور الخامس. كما أوقعت القرعة فريق سلوت في مواجهة غلطة سراي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مما يمنح عملاق ميرسيسايد فرصة للانتقام من العملاق التركي.
فاز غلطة سراي 1-0 على ليفربول عندما التقى الفريقان في مرحلة الدوري من المسابقة، حيث كان ركلة جزاء فيكتور أوسيمهن في الشوط الأول كافية لفصل الفريقين في اسطنبول.
ومع ذلك، وقع ليفربول في الجزء الأصعب من قرعة دوري أبطال أوروبا. وسيواجه الفائز في مباراة دور الـ16 مع غلطة سراي إما باريس سان جيرمان أو تشيلسي في ربع نهائي المسابقة.
ليفربول يتطلع إلى تعزيز آماله في احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى
من المتوقع أن يحتفظ صلاح بمكانه الأساسي في تشكيلة ليفربول التي ستستقبل وست هام بعد ظهر السبت. حقق سلوت ثلاث انتصارات في آخر أربع مباريات بالدوري بعد الفوز 1-0 في اللحظات الأخيرة على نوتنغهام فورست نهاية الأسبوع الماضي.
الفوز على هاميرز سيجعل ليفربول يتساوى في النقاط مع منافسه مانشستر يونايتد في السباق على المركز الرابع. يونايتد سيلعب مباراة الأحد عندما يستقبل كريستال بالاس في أولد ترافورد.
