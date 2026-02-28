محمد صلاح "يقترب" من مغادرة ليفربول إذا تمكنت أندية الدوري السعودي للمحترفين ودوري كرة القدم الأمريكية من تحقيق أحد شروط الانتقال المهمة

كان صلاح مرتبطًا بشدة بمغادرة أنفيلد في يناير بعد تصريحاته النارية في أعقاب تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز في ديسمبر، حيث ادعى أنه "تم التخلي عنه" من قبل النادي.

وقال صلاح في ذلك الوقت: "لا أصدق أنني أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة. هذه هي المرة الثالثة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء، وأعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي. أنا محبط للغاية. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصة في الموسم الماضي. والآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب.

يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم".

اعتذر صلاح لاحقًا لزملائه في الفريق عن انفجار غضبه، ولم يتحقق رحيله في يناير بعد أن سافر المهاجم إلى كأس الأمم الأفريقية مع مصر. خرج الفراعنة من الدور نصف النهائي من البطولة على يد السنغال التي فازت باللقب في النهاية.