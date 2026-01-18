أوضحت "RMC" أن تشيلسي عرض مبلغًا يصل إلى 50 مليون يورو من أجل ضم جيريمي جاكي، نجم رين الشاب، خلال انتقالات يناير.

اللاعب الذي يحظى باهتمام أيضًا من ريال مدريد يتمسك ناديه بالحصول على 60 مليون يورو على الأقل من أجل التخلي عنه منتصف الموسم بحسب التقرير.