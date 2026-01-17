Presentation Of Jürgen Klopp As Head Of Global Soccer Red BullGetty Images Sport
"نعم هذا رائع" .. كلوب يستخدم "ضحكته الأيقونية" للرد على أنباء انتقاله لريال مدريد

المدرب الألماني كان يحضر إحدى مباريات كرة السلة وتعرض للسؤال عن خلافة ألونسو

أبدى يورجن كلوب رد فعل مضحك على تعليق ساخر من أحد المذيعين حول ريال مدريد، في الوقت الذي لا يزال فيه الألماني مرتبطًا بمنصب المدير الفني للنادي الملكي. 

وقد ظهر اسم المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند ضمن قائمة المرشحين المزعومين لخلافة تشابي ألونسو، الذي تمت إقالته بعد أقل من ثمانية أشهر من توليه مهامه مع العملاق الإسباني.

    ألونسو يترك ريال مدريد بعد خسارة نهائي كأس السوبر

    بعد أشهر من التكهنات المكثفة حول مستقبله، استقال ألونسو من منصبه كمدرب لريال مدريد يوم الاثنين. في حين أعلن النادي أن القرار تم "بالتراضي"، إلا أن تقارير عديدة أفادت بأن الإسباني - الذي لعب مع الفريق بين عامي 2009 و2014 - تمت إقالته على خلفية خسارة النادي 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام غريمه برشلونة.

    وقال ريال مدريد في بيان: "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي مدريد لأنه أسطورة ريال ولطالما مثل قيم نادينا. سيظل النادي دائمًا موطنه.

    "يشكر نادينا تشابي ألونسو وجميع أعضاء طاقمه التدريبي على عملهم وتفانيهم طوال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم".

  • أربيلوا يخسر أول مباراة له مع ريال مدريد

    تم تعيين ألونسو خلفًا لكارلو أنشيلوتي في ريال مدريد في يونيو 2025، بعد أن حصل على تقييمات رائعة لعمله في باير ليفركوزن، الذي قاده إلى الفوز بالدوري الألماني وكأس ألمانيا في 2023-24.

    تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا بألفارو أربيلوا، لكن زميله السابق في ليفربول بدأ مسيرته بشكل سيئ للغاية، حيث خسر ريال مدريد 3-2 أمام فريق ألباسيتي من الدرجة الثانية في كأس الملك يوم الأربعاء.

    مع عدم الكشف عن مدة عقد أربيلوا، تتزايد التكهنات بأن ريال مدريد يخطط لإبقاء خياراته مفتوحة بينما يبحث عن البديل المثالي لألونسو على المدى الطويل.

  • كلوب لا يزال مرتبطًا بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد

    أحد الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بقوة بانتقال مثير إلى ريال مدريد هو كلوب، الذي ظل بعيدًا عن العمل منذ أن غادر ليفربول في نهاية موسم 2023-24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

    يُعتبر المدرب البالغ من العمر 58 عامًا أحد أعظم المدربين في جيله، بعد أن قاد الريدز إلى العديد من الألقاب، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 - وهو أول لقب دوري للنادي منذ 30 عامًا.

    قبل أن يقضي تسع سنوات في أنفيلد، درب كلوب بوروسيا دورتموند، الذي قاده إلى لقبين متتاليين في الدوري الألماني في 2010-11 و2011-12 خلال فترة سبع سنوات حافلة بالبطولات في وطنه.

  • كلوب يرد بضحكته الأيقونية

    ومع انتشار التكهنات حول احتمال انتقاله إلى ريال مدريد، اضطر كلوب إلى الرد على سؤال صريح من أحد الصحفيين أثناء استمتاعه بمباراة كرة سلة هذا الأسبوع.

    أثناء توقفه لإجراء مقابلة سريعة مع  شبكة "ESPN" الهولندية أثناء حضوره مباراة NBA بين أورلاندو ماجيك وممفيس جريزليز في برلين، قيل للمدرب إن "النادي الملكي يحب كرة السلة أيضًا" - في إشارة إلى ريال مدريد بالونكستو، الذي يُعد أحد أعظم فرق كرة السلة في أوروبا.

    كما هو معتاد، رد كلوب بضحكته المعهودة على هذه الملاحظة، قبل أن يضيف بلطف: "نعم، هذا رائع. ربما شاهد بعضهم [في ريال مدريد] المباراة الليلة".

  • أربيلوا يحث المشجعين على دعم لاعبي ريال مدريد قبل مباراة ليفانتي

    في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ريال مدريد يرغب في تعيين كلوب كمدربه القادم، فإن العملاق الإسباني يأمل في العودة إلى طريق الانتصارات عندما يستضيف ليفانتي في البرنابيو بعد ظهر السبت.

    وسيعود فريق أربيلوا - الذي يتأخر حالياً بأربع نقاط عن غريمه اللدود برشلونة في جدول الترتيب - إلى منافسات دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف موناكو يوم الثلاثاء، حيث يحتل الفريق الفائز باللقب 15 مرة المركز السابع في الترتيب ويبدو في طريقه للتأهل تلقائياً إلى دور الـ16.

    قبل مباراة ليفانتي، ناشد أربيلوا جماهير النادي دعم لاعبيه، قائلاً في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "أتفهم أن جماهير ريال مدريد يشعرون بالاستياء والغضب تجاهنا. لكنني أطلب دعمهم للاعبين. أطلب من الجماهير أن يقفوا إلى جانبنا رغم خيبة أملهم".

