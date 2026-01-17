"نعم هذا رائع" .. كلوب يستخدم "ضحكته الأيقونية" للرد على أنباء انتقاله لريال مدريد

في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ريال مدريد يرغب في تعيين كلوب كمدربه القادم، فإن العملاق الإسباني يأمل في العودة إلى طريق الانتصارات عندما يستضيف ليفانتي في البرنابيو بعد ظهر السبت.
وسيعود فريق أربيلوا - الذي يتأخر حالياً بأربع نقاط عن غريمه اللدود برشلونة في جدول الترتيب - إلى منافسات دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف موناكو يوم الثلاثاء، حيث يحتل الفريق الفائز باللقب 15 مرة المركز السابع في الترتيب ويبدو في طريقه للتأهل تلقائياً إلى دور الـ16.
قبل مباراة ليفانتي، ناشد أربيلوا جماهير النادي دعم لاعبيه، قائلاً في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "أتفهم أن جماهير ريال مدريد يشعرون بالاستياء والغضب تجاهنا. لكنني أطلب دعمهم للاعبين. أطلب من الجماهير أن يقفوا إلى جانبنا رغم خيبة أملهم".