ماركوس راشفورد يحذر من عودته "الكسولة وغير الجادة" إلى مانشستر يونايتد، بينما يؤكد أسطورة الشياطين الحمر أن انتقاله إلى برشلونة يعتمد على عقلية النجم

تحدث راشفورد عن رغبته في البقاء في كاتالونيا، حيث يتقبل تغيير المشهد رجل انضم إلى مانشستر يونايتد في سن السابعة. وقال: "أنا أستمتع بهذا النادي وأعتقد أن برشلونة هو أحد الأندية الرئيسية في تاريخ كرة القدم بالنسبة لأي شخص يحب كرة القدم. إنه شرف كبير للاعب.

"ينسى الناس هذا، لكنني قضيت 23 عامًا من حياتي مع مانشستر يونايتد. لذا، أحيانًا تحتاج فقط إلى التغيير. أعتقد أن هذا هو الحال معي وأنا أستمتع بكل شيء".

وعندما سُئل عن كيفية تحفيز راشفورد على العودة إلى مانشستر إذا اضطر إلى العودة إلى جذوره، أضاف شارب: "هذا كله بين أذني ماركوس وما يبحث عنه. هل كان التغيير كافياً بالنسبة له، بعد قضاء موسم بعيداً واللعب في برشلونة لمدة عام؟ أم أن ذلك قد أثار شهيته لدرجة أنه يعرف أنه يريد البقاء بعيداً بشكل دائم؟ أم أنه سعيد مع شخص مثل مايكل كاريك، الذي يعرفه، والذي سيضع ذراعه حوله ويأمل في الحصول على أفضل ما لديه؟

"بضع مباريات جيدة، وبعض الأهداف الجيدة، وبعض الأداء الجاد، وسوف يرحب به المشجعون بالتأكيد ويقفون إلى جانبه. كل هذا يتوقف على ما يدور في رأس ماركوس راشفورد وما هي قراراته، وما هي طموحاته".