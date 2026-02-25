Getty Images
ترجمه
"لقد أغلقت هاتفي!" - بيير كالولو يغلق الأذان عن الضجة التي أعقبت البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي حصل عليها في مباراة إنتر، بينما يتجاهل نجم يوفنتوس دراما الإيقاف
كيف تعامل كالولو مع عاصفة الديربي
سيطر هذا الحادث على المشهد الكروي الإيطالي، مما أدى إلى اعتذار علني من باستوني وحتى اعتراف بخطأ من قبل مسؤول التحكيم في الدوري الإيطالي. أعرب لاعبون ومدربون ومشجعون سابقون عن غضبهم بعد المباراة، حيث تم استدعاء باستوني من قبل رئيس لجنة التحكيم. في غضون ذلك، تعرض كالولو لانتقادات من قبل مدرب إنتر كريستيان تشيفو، مما أثار غضب لوتشيانو سباليتي.
كشف كالولو عن أساليبه في التعامل مع التدقيق الإعلامي المكثف وردود الفعل السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي التي أعقبت هزيمة فريقه 3-2. اعترف اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أنه اتخذ تدابير صارمة للحفاظ على تركيزه الذهني، واختار الانفصال تمامًا عن العالم الخارجي.
"أغلقت هاتفي حتى لا أتعرض لهذه الضغوط. تحدث الكثير من الناس، لكن في النهاية، بقيت الإيقاف. من الأفضل أن أترك كل هذا ورائي. لكنني لا أعتقد أن هذا أثر على مباراة غلطة سراي. قد يبدو أننا نبحث عن أعذار، لكننا في الواقع أخطأنا في المباراة"، أوضح المدافع لصحيفةL'Equipe، رافضًا استخدام هذه الدراما كمبرر لانهيار يوفنتوس 5-2 في دوري أبطال أوروبا.
- Getty Images Sport
رد كالولو المهني على الانتقادات
الحياة في نادٍ بمكانة يوفنتوس تجلب توقعات لا هوادة فيها، وهو أمر يدركه كالولو تمامًا. يظل كالولو متواضعًا على الرغم من الطبيعة المتقلبة للموسم الحالي، الذي يشهد صراع البيانكونيري على جبهات متعددة بينما يداوي جراح الهزائم الأخيرة. اللاعب السابق في ميلان مصمم على أن يترك كرة القدم تتحدث عنه بعد فترة كان فيها سجله التأديبي هو الموضوع الرئيسي للمحادثات بين المشجعين والمحللين على حد سواء.
ينظر الفرنسي إلى الضغط على أنه امتياز وليس عبئًا. "إنه موسم مزدحم، كما هو الحال عادة في الأندية الكبيرة، هناك آمال كبيرة ويُطلب منا أن نكون دائمًا على مستوى المهمة. لكن هذا شيء حلمنا به منذ أن كنا أطفالًا. ثم في هذه الوظيفة هناك أهداف وسنرى في نهاية الموسم"، قال كالولو. كما تطرق إلى علاقته مع المشجعين: "كنت مشجعًا أيضًا وأعرف كيف تعمل الانتقادات. في ذلك الوقت تشعر بالإحباط، وتعبّر عنه على وسائل التواصل الاجتماعي ثم تذهب للنوم. حتى لو انتقدوك كشخص، فلا يجب أن تأخذ ذلك على محمل شخصي".
النمو الاستراتيجي والشطرنج الدفاعي
منذ وصوله إلى تورينو، سعى كالولو إلى ترسيخ مكانته كقائد في خط الدفاع، مع التركيز على الفروق التكتيكية الدقيقة اللازمة للتغلب على مهاجمي النخبة الأوروبية. عودته إلى الفريق بعد تعليق مشاركته في الدوري المحلي كانت تذكيراً بأهميته، حتى لو كان الأداء الجماعي في اسطنبول يترك الكثير مما هو مرغوب فيه.
"أريد أن أستمر على هذا النحو. الملعب وحده هو الذي يمنحك الشرعية حتى في أعين زملائك في الفريق. يجب دراسة الخصوم لدفعهم إلى القيام بما ليسوا معتادين على القيام به. عليك أن تعرف كيف تتوقع حركاتهم بخطوتين أو ثلاث خطوات، كما هو الحال في لعبة الشطرنج. الهدف هو أن تكون الأفضل وليس فقط أن تدافع جيدًا"، كما أشار كالولو. ولا يزال متمسكًا برأيه بأن الفريق يجب أن يتحمل مسؤولية أخطائه، قائلاً: "لا، لا يمكنك التستر وراء التعب عند مواجهة مباراة في دوري أبطال أوروبا. الليلة سارت الأمور على هذا النحو، من الصعب جدًا فهم ما حدث، لكن علينا أن نرفع رؤوسنا عاليًا ونبذل جهدًا أفضل".
- (C)Getty Images
طموحات كأس العالم مع منتخب "البلوز"
بالإضافة إلى اهتماماته المباشرة مع السيدة العجوز، يضع كالولو نصب عينيه الساحة الدولية. مع اقتراب موعد كأس العالم، يعتقد المدافع المتعدد المواهب أن أدائه في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا هو المنصة المثالية لكسب مكان دائم في خطط ديدييه ديشامب. قدرته على اللعب في مركز الدفاع والظهير الأيمن تجعله لاعباً قيماً للمنتخب الفرنسي الذي يسعى للحفاظ على هيمنته.
لا يزال الدافع لتمثيل بلده هو الهدف المهني النهائي لنجم يوفنتوس. "المنتخب الوطني هو القمة بالنسبة للاعب، وهو حلم الطفولة وامتياز. أشعر أنني جاهز لكأس العالم"، ختم.
بعد أن تجاوز حادثة باستوني والضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، يركز كالولو الآن على إيجاد الثبات المطلوب لترسيخ دفاع يوفنتوس وتأمين مقعده على متن الطائرة للمشاركة في البطولة العالمية المقبلة.
إعلان