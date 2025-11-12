FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-FRA-PRESSERAFP
Patrick Tchanhoun و أحمد مجدي

"لقد تطورت كقائد!" كيليان مبابي يبدي رأيه في عودة كانتي لفرنسا.. ويدعم حارس باريس سان جيرمان

بين العاطفة والطموح، تحدث مبابي قبل مباراة فرنسا وأوكرانيا

يستعد المنتخب الفرنسي لخوض مباراة قوية هذا الخميس، في ملعب بارك دي برانس، يستقبل المنتخب الفرنسي منتخب أوكرانيا لتأكيد تأهله إلى كأس العالم 2026. 

في مؤتمر صحفي، تحدث كيليان مبابي، قائد الفريق، بجدية عن هذه اللحظة الخاصة، قبل أن يعود إلى عدة مواضيع مهمة: من تطوره الشخصي إلى دوره كقائد، مرورًا بزميليه نجولو كانتي، ريان شرقي، باريس سان جيرمان والعديد من الأشياء الأخرى.

    مبابي يحيي ذكرى ضحايا 13 نوفمبر

    قبل أن يطرح الصحفيون أسئلتهم، أراد كيليان مبابي أن يفتتح المؤتمر بتحية رسمية: "أود أن أقول بضع كلمات نيابة عن المنتخب الفرنسي والطاقم الفني واللاعبين. لا أعرف ما إذا كانت ستتاح لنا الفرصة للحديث عن ذلك غدًا. غدًا سيكون يومًا خاصًا. أردنا أن نتذكر الأشخاص المتضررين (في 13 نوفمبر 2015). نحن نعلم أنه لن يكون يومًا سعيدًا، لكننا نريد أن نوضح للفرنسيين أن إحياء ذكرى هذا اليوم هو أمر مهم".

    لحظة مؤثرة في قاعة صامتة. بالنسبة لقائد المنتخب الفرنسي، هذا التاريخ لا يُمحى من الذاكرة. يتذكره بوضوح: "كنت في موناكو، أشاهد المباراة. تلقيت الأخبار مثل الجميع. كان هناك أيضًا الخوف، فقد كان ذلك بالقرب من منزلي، وكان والداي لا يزالان في بوندي. اتصلنا بأقاربنا ثم شاهدنا الفظائع التي تحدث. شعرنا بالحزن، وكنا متلهفين لانتهاء ذلك. اللعب بعد 10 سنوات أمر خاص. ليس بالمعنى الإيجابي، لكننا سنحاول طوال اليوم تكريم الأشخاص الذين تأثروا، والضحايا. في المساء، سنعود إلى عملنا وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا، حتى يمر الناس بيوم أقل صعوبة قدر الإمكان".

    وكانت قد شهدت فرنسا واحدة من أكثر فصول تاريخها الحديث مأساوية في 2015، عندما ضربت العاصمة باريس سلسلة من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 132 شخصًا وأصابت المئات. وبعد مرور عشر سنوات على تلك الأحداث الدامية، تستعد باريس لإحياء الذكرى عبر برنامج من الفعاليات والأنشطة المخصصة لتكريم الضحايا وتخليد ذكراهم، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، وعمدة المدينة آن هيدالجو، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة. وتأتي هذه المناسبة وسط دعوات متجددة لتعزيز اليقظة والحذر الأمني.

    القائد يريد "إنهاء الأمر"

    ثم يأتي دور الملعب. يريد المنتخب الفرنسي أن يحسم تأهله لكأس العالم 2026 يوم الخميس. وإدراكًا منه لأهمية المباراة، أشار مبابي إلى أهمية هذه المواجهة أمام منتخب أوكرانيا القوي.

    وقال: "عندما تلعب مباراة دولية على أرضك، لا تريد أن تخسر. هناك ضغط إضافي لأن التأهل على المحك. وهذا يوم خاص (13 نوفمبر). سنحاول الفوز، وإدخال البسمة على وجوه المشاهدين في الملعب والمشاهدين على التلفزيون. نحن هنا للعب، ولإدخال السعادة".

    القائد يتطلع إلى المستقبل دون مواربة، يريد أن يرى المنتخب الفرنسي ينهي مرحلة التصفيات دون تأخير. ولهذا، يدعو زملاءه إلى اللعب بقوة: "الرسالة واضحة جدًا: يجب أن نفوز. سنواصل صقل تكتيكاتنا حول كيفية تنفيذ لعبنا. يجب أن نكون شجعانًا، وأن نظهر أننا نلعب على أرضنا. بالنسبة للجماهير، نريد أن نقدم أفضل أمسية ممكنة، وستكون كذلك مع ملعب ممتلئ وجماهير تدعمنا. آمل أن تكون الأجواء رائعة وأن تستمر بعد نهاية المباراة".

    مبابي يتحدث عن تطوره الشخصي

    كيليان مبابي عام 2025 لم يعد هو نفسه عام 2024، وهو يدرك ذلك تمامًا. يقول: "يجب أن تتطور دائمًا، كرجل وكلاعب. أحاول دائمًا أن أتحسن، وآمل أن يكون كيليان عام 2025 أقل قوة من كيليان عام 2026".

    تلخص هذه الجملة حالته الذهنية، لا يكتفي أبدًا، ويسعى دائمًا إلى التقدم. يريد مهاجم ريال مدريد، الذي أصبح اليوم قائدًا للمنتخب الفرنسي، أن يكون أكثر نضجًا وتركيزًا على الفريق.

    بشأن دوره كقائد، يعترف بتطور طبيعي: "لقد تطور الأمر بشكل طبيعي. كنت مبتدئًا إلى حد ما عندما بدأت كقائد، نحن ننمو بشكل طبيعي، هناك أحداث تحدث. أحاول أن أتجه نحو المجموعة، وأن أكون في خدمة زملائي، وأن أكون أفضل مرشد ممكن لقيادة المجموعة نحو اللقب الأسمى وهو كأس العالم".

    عن نجولو كانتي

    يعود نجولو كانتي إلى المنتخب، ولم يفوت مبابي أن يشيد بمساهمة لاعب الوسط المحترف في الاتحاد السعودي: "نجولو لاعب مهم للغاية، فهو يمنح زملاءه في الملعب ثقة كبيرة. إنه شخص يمثل إضافة لأي فريق. نحن سعداء للغاية بعودته إلينا، فهو سيضفي خبرته على مجموعة شابة، حتى وإن كانت تتمتع بمستوى عالٍ".. كلمات تعبر عن احترام القائد لأحد أعمدة الفوز بكأس العالم 2018.

    شرقي.. موهبة فريدة!

    موضوع آخر تمت مناقشته: ريان شرقي، الذي يعود إلى المنتخب بعد أن غاب عن آخر معكسرين. اللاعب الشاب، الذي انتقل مؤخرًا إلى مانشستر سيتي، أثار إعجاب قائد فريقه.

    وقال مبابي: "إنه موهبة خاصة. بالنسبة لي، لديه موهبة فطرية يستغلها. إنه موهبة فطرية ومذهلة. لقد اندمج جيدًا في المجموعة وفي مانشستر سيتي، وهو أمر ليس سهلاً. آمل أن يستمر على هذا المنوال. لقد بدأ بشكل جيد معنا. الآن لديه فرصة للعودة، وآمل أن يكون جيدًا كما هو في مانشستر سيتي".

    وأضاف عن قدرته على التكيف: "في المنتخب، لا يوجد وقت للتصرفات التلقائية. لا أعرف ما إذا كان سيلعب غدًا، لكنه يعرف ما عليه فعله، ولديه المؤهلات اللازمة للقيام بذلك. إذا لعب غدًا، مثل اللاعبين الـ 11 الذين سيلعبون والـ 5 الذين سيدخلون، يجب أن يثبتوا أنهم يستحقون هذا القميص".. كلام صارم، يتماشى مع النبرة التي يفرضها منذ أن تولى قيادة الفريق.

    قضية شوفالييه

    عندما سُئل عن الحارس لوكاس شوفالييه، الذي كان محور جدل بسبب "إعجاب" سياسي اعتُبر غير لائق على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد مبابي في البداية أنه ليس على علم بذلك: "خارج نطاق الرياضة، لم أر ذلك. لم أكن أعلم، لذا لم أتحدث معه عن ذلك، لكن يمكنني التحدث معه. على أرض الملعب، انضم إلى باريس سان جيرمان، وهو أكبر نادٍ في فرنسا وأحد أكبر الأندية في أوروبا. لن ننظر إلى ما يمكنك فعله، بل إلى ما لا تفعله. لقد ارتكب أخطاء في مسيرته، وهو أمر طبيعي عندما تكون في باريس سان جيرمان. لكنني أعتقد أنه سيتأقلم، فالنادي وزملاؤه يثقون به. باريس سان جيرمان هو المستوى الأعلى، ومن الطبيعي أن يواجه صعوبات في بعض الأحيان. سوف يتغلب على ذلك".. رسالة دعم واضحة موجهة إلى حارس شاب لا يزال في مرحلة التعلم.

    كلمة عن أوريلسان!

    كما سُئل القائد عن الخلاف الأخير مع مغني الراب أوريلسان. كانت إجابته قصيرة وواضحة: "لا شيء لأقوله. لا يهمني الأمر".. لم يكن هناك أي مجال بالنسبة له لإثارة جدل خارج نطاق الرياضة عشية مباراة مهمة كهذه.

    خصم قوي

    أخيرًا، تحدث مبابي عن خصم فرنسا المقبل وهو منتخب أوكرانيا مستدعيًا آخر مباريات المنتخبين: "لم تكن مباراة سهلة، اللعب ضد أوكرانيا في بولندا. اختاروا اللعب بهدوء في الشوط الأول ثم عادوا للهجوم. لعبوا بكثافة كبيرة، وحصلوا على عدة فرص. لو كانت كرة القدم عادلة ومنطقية، لكانوا سجلوا أهدافًا. نحن نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، فهم لا يزالون في السباق للتأهل. لكن التأهل يعتمد علينا".. جمل بسيطة، لكنها حافلة بالمعاني. فريق فرنسا لا يزال مصيره بين يديه. والقائد، مدركًا لمشاعر ورمزية هذه المباراة، يريد تحويل هذه الأمسية إلى تكريم حي - مع الفوز كخاتمة رائعة.