أحمد مجدي

"لا يملك فلسًا واحدًا!".. مبابي يرد علنًا على نجم الراب الفرنسي الذي أهانه في أحدث أغانيه

مبابي ينفجر بسبب مشروعه "الفاشل"

رد كيليان مبابي على مغني الراب الفرنسي أوريلسان بعد أن سخر منه في أغنية جديدة بسبب ملكية نجم ريال مدريد لنادي كاين. 

ويحتل النادي الفرنسي الآن المركز الثالث في الدوري الفرنسي الدرجة الوطتية تحت ملكية مبابي. وأصدر المهاجم ردًا حادًا على وسائل التواصل الاجتماعي، متهمًا مغني الراب بـ"التسول" للحصول على حصة مجانية في النادي.

  • مبابي يرد على مغني الراب الفرنسي أوريلسان

    اندلعت الخصومة بعد ساعات من إصدار مغني الراب الفرنسي أوريلسان ألبومه الجديد، الذي تضمن أغنية لاذعة بعنوان "La petite voix". في أحد مقاطع الأغنية، سخر الفنان المولود في كاين من سجل مبابي كمالك للنادي، قائلاً: "سوف تغرق مدينتك مثل عائلة مبابي". تشير هذه العبارة إلى التراجع الدراماتيكي الذي شهدته كاين منذ استحواذ عائلة لاعب كرة القدم على النادي في عام 2024.

    لم يضيع مبابي، المعروف بندرة انخراطه في خلافات خارج الملعب، أي وقت في الرد. وكتب في منشور على X: "أنت مرحب بك لتأتي وتنقذ المدينة التي تحبها كثيرًا".

    وأردف: "ملاحظة: ظل الرجل يتوسل إلينا أن ندخل بنسبة 1٪ دون دفع أي مبلغ لأنه لا يملك فلسًا واحدًا، لكنه أراد أن يبدو كالرجل الصغير من نورماندي".

    أثارت هذه الإشارة ردود فعل متباينة. اتهم البعض مبابي بالغطرسة والتملص، بينما أشاد آخرون بدفاعه الصريح. ومع ذلك، أعاد هذا الحادث إحياء التدقيق في مغامرته المشؤومة مع كاين، وهو نادٍ يعاني الآن من الهبوط، وتسريح الموظفين، وتزايد الإحباط بين المشجعين الذين كانوا ينظرون إليه في يوم من الأيام على أنه المنقذ.

    مشروع مبابي المثير للجدل في كاين

    في عام 2024، أصبح مبابي أحد أصغر مالكي أندية كرة القدم في أوروبا بعد أن اشترى 80 في المائة من أسهم نادي كاين من خلال شركته Coalition Capital، باستثمار حوالي 20 مليون يورو. ما بدأ كعودة رمزية إلى الوطن، والعودة إلى النادي الذي كاد يوقع معه عندما كان شابًا، سرعان ما تحول إلى قصة تحذيرية عن الطموح وسوء الإدارة.

    بحلول أبريل 2025، وصل نادي كاين إلى الحضيض. هزيمة ساحقة بنتيجة 0-3 أمام مارتيج أكدت هبوطه من الدوري الفرنسي الثاني، مما أدى إلى هبوط النادي إلى الدرجة الثالثة في فرنسا لأول مرة منذ 41 عامًا. اقتحم المشجعون الملعب احتجاجًا على ذلك، ورفعوا لافتة كتب عليها: "مبابي، كاين ليس لعبتك".

    كانت التداعيات فورية. تم تسريح 16 موظفًا في عملية إعادة هيكلة مثيرة للجدل، وتلاشت ثقة المشجعين. لخص كريستوف فوسيل، رئيس Malherbe Normandy Kop، المشاعر المحلية بقوله: "تتحمل عائلة مبابي بعض المسؤولية. لقد وصلوا، وبقوا غير مرئيين، ومنفصلين عن المشجعين. الوضع كارثي".

    بالنسبة لمبابي، كان الفشل مؤلمًا للغاية. إلى جانب خروج مدريد من دوري أبطال أوروبا في نفس الأسبوع، كان هبوط كاين أحد أكثر الشهور اضطرابًا في مسيرته، كلاعب كرة قدم ورجل أعمال.

    كيف انهار كاين تحت ملكية جديدة؟

    وراء الكواليس، كان نموذج إدارة مبابي في كاين قائمًا على الثقة وتفويض الصلاحيات. تولى زيد حمودي، أحد المقربين منه، منصب رئيس النادي، بينما أشرف المدير العام جوسلين فلاماند والمدير الفني باسكال بلانك على العمليات الرياضية.

    وكشف رئيس قسم التوظيف رضا حماش لاحقًا أن مبابي ظل "على اطلاع ولكن دون تدخل"، معتمدًا على التحديثات المنتظمة بدلاً من المراقبة اليومية. وقال حماش لصحيفة "ليكيب": "إنه ليس من النوع الذي يتصل ويطالب بالتغييرات. إنه يثق بنا ولكنه يقدم آراءه بشأن القرارات الكبيرة".

    ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن غياب وجود قيادة قوية في النادي ترك فراغًا. أدى سوء التواصل، وعدم وضوح التوجه الرياضي، والتغييرات المتكررة في الجهاز الفني - من برونو بالتازار إلى ميشيل دير زاكاريان ثم ماكسيم دورنانو - إلى خلق حالة من عدم الاستقرار. ازداد التوتر في غرفة الملابس، وانخفضت المعنويات، وتدهورت النتائج.

    بالنسبة للعديد من المشجعين، فإن الانطباع بأن مبابي منشغل باللعب في مدريد والمنتخب الفرنسي، عزز الرأي القائل بأن كاين كان مشروعًا فاشلاً. وقد أدت الخسائر المالية الناجمة عن الهبوط وتراجع مبيعات التذاكر إلى تفاقم الأزمة.

  • الشهرة والفشل وتغير علاقة فرنسا بمبابي

    أثارت خصومة أوريلسان صدى ثقافيًا لأنها كشفت عن انقسام متزايد بين مبابي وقطاعات من الجمهور الفرنسي. بعد أن كان يُنظر إليه على أنه الفتى الذهبي لكرة القدم، يواجه نجم ريال مدريد الآن شكوكًا حول طموحاته خارج الملعب. هذه ليست المرة الأولى التي يتصادم فيها مبابي مع شخصيات من مشهد الراب الفرنسي.

    مع استمرار كاين في موقعه الحالي، تحول تركيز النادي نحو الاستقرار وتطوير الشباب تحت قيادة المدرب دورنانو. في غضون ذلك، يجب على مبابي التعامل مع تداعيات هذا الخلاف من خلال الموازنة بين صورته كنجم عالمي ورد الفعل المتزايد في وطنه.

