فيديو: سونوب دوج يحظى بترحيب حار من مشجعي سوانسي وحرس الشرف، كما يزور المالك الأقلية غرفة الملابس بعد تعادل بريستون
سنوب دوج يهز جنوب ويلز
استقبل سヌープ، الذي وصل مباشرة بعد انتهاء مهامه كـ"مدرب سヌープ" في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية، استقبالاً يليق عادةً بأساطير النادي. وارتدى اللاعب البالغ من العمر 54 عاماً ملابس بيضاء من ماركة سوانسي من الرأس إلى القدمين وحمل مكبر صوت، ثم دخل الملعب للقيام بجولة شرفية قبل المباراة. ردّ المشجعون بالتلويح بالمناشف البيضاء التي كانت موضوعة على كل مقعد، مما خلق بحرًا أبيض بينما كان مغني الراب يستمتع بالأجواء. حتى أن النادي حث المشجعين على الجلوس في مقاعدهم قبل 20 دقيقة من بدء المباراة للانضمام إلى الأيقونة في "تدوير المناشف قبل المباراة" المستوحى من التقاليد الرياضية الأمريكية.
إثارة سنوب في الدقيقة 95
على أرض الملعب، كادت القصة أن تأخذ منحى سيئًا عندما وضع دانيال جيبيسون الزوار في المقدمة في الدقيقة 26، مما أدى إلى إسكات الجماهير التي حضرت بأعداد قياسية لمشاهدة مالك النادي الشهير. سヌープ، الذي شاهد معظم المباراة من المدرجات لكنه انتقل إلى صالة النادي في المراحل الأخيرة، فاته مشاهدة هدف التعادل مباشرةً، لكن الكاميرا التقطت صورته وهو يحتفل بهدف التعادل الذي سجله ليام كولين في الدقيقة 95. ويمكن سماع سヌープ وهو يقول "أحسنت يا صديقي" وهو يصفق لبطولة المهاجم في اللحظات الأخيرة على شاشات التلفزيون داخل الملعب.
لم تقتصر زيارة مغني الراب على مقصورة كبار الشخصيات. فقد انغمس سنوب في الثقافة المحلية خلال إقامته التي استمرت 24 ساعة، والتي تضمنت عرضاً خاصاً في لانسامليت وزيارة إلى ملعب تدريب النادي. وكان قد أعرب سابقاً عن فخره بالاستثمار، قائلاً إنه "فخور" بدعم الفريق الويلزي لأنه "فريق مستضعف يرد الضربة، تماماً مثلي". تضيف مشاركته طبقة أخرى من النجومية إلى مجلس الإدارة الذي يضم بالفعل المذيعة التلفزيونية مارثا ستيوارت والأيقونة الكرواتية لوكا مودريتش.
ملاحظة هيكينغبوتوم الجريئة بشأن النفق
على الرغم من الأجواء الإيجابية للغاية، سارع بول هيكينغبوتوم، مدرب بريستون نورث إند، إلى تقديم تقييم موضوعي للظروف الفريدة التي سادت الأمسية. في حديثه بعد المباراة، مازح مدرب فريق ليليوايتس بأن حضور المشاهير لم يؤثر على لاعبيه، على الرغم من أنه لاحظ تغيرًا معينًا في الأجواء. قال هيكينجبوتوم مازحًا: "الشيء الوحيد الذي لاحظته مختلفًا هو رائحة الحشيش في النفق قبل المباراة!" أبرزت هذه المزحة الخفيفة الطابع السريالي لوجود أحد أشهر دعاة الحشيش في العالم في المبنى.
على الرغم من التعليقات المضحكة من مقاعد البدلاء للفريق المنافس، ظل التركيز على التأثير الذي أحدثه سنوب دوج بالفعل في النادي منذ وصوله الصيف الماضي. لقد جذب أيقونة الراب الأضواء العالمية إلى سوانسي، وكانت تجربته الأولى في مشاهدة مباراة مباشرة شهادة على النمو الذي يشهده النادي حاليًا. بعد صافرة النهاية، أفادت التقارير أن المالك زار غرفة الملابس لتهنئة اللاعبين على أدائهم القوي بعد التعادل المتأخر.
عصر جديد من ملكية المشاهير
يعكس نموذج سوانسي للاستثمار البارز في الأقليات النجاح الذي شهدته أندية أخرى مثل ريكسهام، وقد لاقى وجود "دوج" صدى واضحاً لدى جيش جاك. يشير الرقم القياسي لحضور المباريات في الملعب منذ افتتاحه في عام 2005 إلى أن "تأثير سنوب" هو أكثر من مجرد حيلة تسويقية؛ فهو يحفز الاهتمام والمشاركة بشكل فعال. وقد عززت تفاعلاته مع المعجبين المبهورين وحماسه الصادق لعودة الفريق المتأخرة مكانته كشخصية شعبية بين المشجعين المحليين.
بينما يتطلع النادي إلى العودة إلى الدوري الممتاز، فإن وجود نجم عالمي كمشارك نشط في رحلته يعد أداة قوية. سواء كان ذلك من خلال لف المناشف أو زيارة غرفة الملابس، فإن مغني الراب يضطلع بدوره كمدير للنادي بشكل كامل. قد تكون المباراة التي انتهت بالتعادل مع بريستون قد أسفرت عن نقطة واحدة فقط، ولكن الأمسية بدت وكأنها انتصار للنادي على الصعيد العالمي. بالنسبة لسوانسي سيتي، أصبحت الرحلة الآن أكثر من مجرد كرة قدم؛ إنها "الحفلة" التي جلبها سنوب دوج رسمياً إلى ويلز.
