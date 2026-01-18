فاض الكيل .. وكيل نواف العقيدي يقرر التصعيد رسميًا ضد الاتهامات له بعد "الطرد" أمام الهلال!

وشارك نواف العقيدي "أساسيًا" في ديربي الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، والذي شهد خسارة النصر أمام الهلال بنتيجة (1-3)، على ملعب المملكة أرينا.

العقيدي غادر ملعب المباراة بالبطاقة الحمراء، في الدقيقة 60، بداعي "ضرب" وجه روبن نيفيش، أثناء توجه الأخير لالتقاط الكرة، بعدما سجل سالم الدوسري هدف التعادل للهلال من علامة الجزاء.

وكان طرد نواف العقيدي، بمثابة نقطة التحول في المواجهة، التي شهدت تقدم النصر بهدف كريستيانو رونالدو، قبل أن يرد الهلال بثلاثية حملت توقيع سالم الدوسري وروبن نيفيش من ركلتي جزاء، وبينهما أحرز محمد كنو الهدف الثاني.