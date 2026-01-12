يتواصل هجوم الإعلامي الرياضي وليد الفراج على نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر، والذي بدأ قبل أشهر في ظل خلافات بين الطرفين، لكن هذه المرة السخرية أتت قاسية بعد هزيمة العالمي في ديربي الهلال (1-3).
"نحن متورطون بك ولن تكون كبيرًا في تاريخ الكرة السعودية" .. وليد الفراج يسخر من نواف العقيدي بعد هزيمة النصر في ديربي الهلال
النصر يخسر الديربي
تلقى العالمي بقيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس اليوم الإثنين، الهزيمة الثالثة على التوالي في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث سقط أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ15.
العالمي كانت له المبادرة في الديربي بهدف أول عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، لكن هذا التقدم لم يدم، حيث عاد الزعيم للديربي ضربة جزاء سجلها سالم الدوسري (الدقيقة 57)، ثم هدف محمد كنو (81)، فجزائية أخيرة، أحرز منها نجم اللقاء روبن نيفيش الهدف الثالث في الدقيقة 2+90 من عمر المواجهة.
هذه الهزيمة وسعت الفارق بين الهلال والنصر إلى سبع نقاط، حيث يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن 2025-2026 برصيد 38 نقطة، يليه العالمي بـ31 نقطة.
طرد العقيدي في الديربي
وبتخصيص الحديث عن حارس مرمى النصر نواف العقيدي، فقد تسبب في خوض فريقه النصف ساعة الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين فقط.
العقيدي تحصل على كارت أحمر مباشر في الدقيقة 60 من عمر الديربي، بعدما اعتدى بالضرب على البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، أثناء محاولته التقاط الكرة من الشباك النصراوية بعد إدراك سالم الدوسري التعادل في الدقيقة 57 بفضل ضربة جزاء.
ومعه تمكن الهلال من العودة للقاء مسجلًا هدفين بعد ذلك في مرمى الحارس البديل مبارك البوعينين.
سخرية الفراج من نواف العقيدي
عقب المباراة، وفي مقدمة حلقة الليلة من برنامج "أكشن مع وليد"، سخر الفراج من حال نواف العقيدي، مؤكدًا أن جمهوره هو من تسبب في غروره، بل ووجه له رسالة قاسية بشأن ضعف مستواه بشكل عام وليس في المباريات الأخيرة فقط.
وقال وليد الفراج: "لا ألوم جيسوس اليوم، هو في حالة ذهول غير طبيعي، لا أريد التركيز كثيرًا على اللاعب (العقيدي)، الجمهور المحب للنصر وجمهور اللاعب لهم دور رئيسي فيما وصل له اللاعب".
وأضاف موجهًا حديثه لجمهور العقيدي: "قلنا لكم (لا تكبرون رأس اللاعبين الشباب، لديهم أخطاء كبيرة ويحتاجون للتطوير)، أحدهم سيقول (اللاعبون الشباب كُثر)، لكن هذا حارس المنتخب!، هذا لو لم يكن حارس المنتخب لن يهمني أمره، الله يهني النصراويين به وإن شاء الله يستقبلون عشرة أهداف، أنا لا أريد التدخل في قضايا الأندية، لكن هذا الحارس سيكون حارس المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، تخيل يفعل بنا ما يفعله بالنصر في آخر مباراتين!، لن نتحمل".
الفراج تابع: "رينارد أمامه عمل كبير وإدارة المنتخب واتحاد الكرة كلهم لديهم عمل نفسي كبير مع اللاعبين، عليهم إيجاد حل كي لا يجوّد اللاعب من نفسه".
واختتم في رسالة للعقيدي: "عليك أن تعلم أن إمكاناتك ليست عالية، أعلم أن الأمور في عينيك كبيرة، والله كاتب لنا ما عندنا غيرك، نحن متورطون بك، لا تزود في اللعب، لن تكون محمد الدعيع ولا عبدالله الدعيع، ولن تكون كبيرًا في الكرة السعودية، أنت ظهرت لأن المملكة بها أزمة حراس مرمى، ما عندنا غيرك، وليس لأنك أفضل المواهب. أرجوك لا تشغل بالك خارج الملعب ولا تثق كثيرًا في إمكاناتك، لأنها ليست عالية بالأساس، فلا تثق كثيرًا بنفسك، لأنك نكبت النصر في مباراتين".
خلاف وليد الفراج والعقيدي
حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي "مقاطع" في الأساس لبرنامج "أكشن مع وليد"، حيث أعلن ذلك صراحةً في أكتوبر الماضي..
المنتخب السعودي كان قد استضاف نظيره الإندونيسي في الثامن من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من الدور الرابع بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
اللقاء حسمه الأخضر لصالحه بثلاثية مقابل هدفين، وسط تألق نواف العقيدي، قبل حسم الصعود الرسمي لنهائيات كأس العالم 2026 بالتعادل السلبي أمام المنتخب العراقي في الجولة الثانية من الدور نفسه، في لقاء شهد تصديًا عالميًا من قبل حارس مرمى النصر في الوقت القاتل، ليحرم أسود الرافدين من التأهل على حساب السعودية.
وعقب مواجهة إندونيسيا تحديدًا، حاول مراسل "أكشن مع وليد" إجراء حوار صحفي مع نواف العقيدي، لكن الأخير وضعه في موقف لا يحسد عليه قائلًا: "أصرح للجميع إلا أنت".
ولم يتحدث الحارس بشكل رسمي عن دوافعه وراء رفض الحديث لبرنامج وليد الفراج، وسط أنباء تؤكد أن موقفه منحاز لجمهور النصر، الذي يرى أن الفراج يتحامل على ناديه كثيرًا وينحاز للهلال غالبًا.
ومن وقتها لا يتردد وليد الفراج في الهجوم على العقيدي برسائل قاسية عبر برنامجه.