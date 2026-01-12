"نحن متورطون بك ولن تكون كبيرًا في تاريخ الكرة السعودية" .. وليد الفراج يسخر من نواف العقيدي بعد هزيمة النصر في ديربي الهلال

عقب المباراة، وفي مقدمة حلقة الليلة من برنامج "أكشن مع وليد"، سخر الفراج من حال نواف العقيدي، مؤكدًا أن جمهوره هو من تسبب في غروره، بل ووجه له رسالة قاسية بشأن ضعف مستواه بشكل عام وليس في المباريات الأخيرة فقط.

وقال وليد الفراج: "لا ألوم جيسوس اليوم، هو في حالة ذهول غير طبيعي، لا أريد التركيز كثيرًا على اللاعب (العقيدي)، الجمهور المحب للنصر وجمهور اللاعب لهم دور رئيسي فيما وصل له اللاعب".

وأضاف موجهًا حديثه لجمهور العقيدي: "قلنا لكم (لا تكبرون رأس اللاعبين الشباب، لديهم أخطاء كبيرة ويحتاجون للتطوير)، أحدهم سيقول (اللاعبون الشباب كُثر)، لكن هذا حارس المنتخب!، هذا لو لم يكن حارس المنتخب لن يهمني أمره، الله يهني النصراويين به وإن شاء الله يستقبلون عشرة أهداف، أنا لا أريد التدخل في قضايا الأندية، لكن هذا الحارس سيكون حارس المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، تخيل يفعل بنا ما يفعله بالنصر في آخر مباراتين!، لن نتحمل".

الفراج تابع: "رينارد أمامه عمل كبير وإدارة المنتخب واتحاد الكرة كلهم لديهم عمل نفسي كبير مع اللاعبين، عليهم إيجاد حل كي لا يجوّد اللاعب من نفسه".

واختتم في رسالة للعقيدي: "عليك أن تعلم أن إمكاناتك ليست عالية، أعلم أن الأمور في عينيك كبيرة، والله كاتب لنا ما عندنا غيرك، نحن متورطون بك، لا تزود في اللعب، لن تكون محمد الدعيع ولا عبدالله الدعيع، ولن تكون كبيرًا في الكرة السعودية، أنت ظهرت لأن المملكة بها أزمة حراس مرمى، ما عندنا غيرك، وليس لأنك أفضل المواهب. أرجوك لا تشغل بالك خارج الملعب ولا تثق كثيرًا في إمكاناتك، لأنها ليست عالية بالأساس، فلا تثق كثيرًا بنفسك، لأنك نكبت النصر في مباراتين".