Salem Al Dawsari Nawaf Alaqidi
أحمد فرهود

معركة "الواتس آب" بين نواف العقيدي وسالم الدوسري! .. وحدة المنتخب السعودي مهددة بسبب الهلال والنصر و"مكالمة السلام الإسبانية" ستنهي كل شيء

أزمة جديدة في الشارع الرياضي السعودي بعد الديربي..

"انقذوا المنتخب السعودي".. بهذه الكلمات؛ وجّه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي رسالة إلى الاتحاد المحلي للعبة، بقيادة ياسر المسحل.

الصرامي طالب اتحاد الكرة السعودي بالتدخل سريعًا؛ من أجل حل الأزمة العنيفة التي اندلعت بين حارس مرمى النصر نواف العقيدي، وقائد نادي الهلال سالم الدوسري.

هذه الأزمة اندلعت بعد ديربي الرياض الكبير؛ والذي شهد تفوق الهلال (3-1) على النصر، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ويرى الصرامي أن عدم حل هذه الأزمة؛ من شأنه أن يُهدد وحدة المنتخب السعودي، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

المنتخب السعودي سيُشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

وسنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، كواليس الأزمة التي كشف عنها سعود الصرامي؛ مع الحديث عن إمكانية تأثيرها على وحدة المنتخب السعودي، من عدمها..

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    العقيدي وسالم.. أزمة الديربي تنتقل إلى "واتس آب" المنتخب السعودي

    كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عن أن نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر، غاضب بشدة من سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم ومنتخب السعودية؛ بسبب أحداث ديربي الرياض الأخير، على ملعب "المملكة أرينا".

    وأوضح الصرامي أن العقيدي يرى تصرف سالم، بـ"الضغط" على حكم الديربي؛ من أجل العودة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار" وطرده - أي نواف -، لا يرتقي بقائد للمنتخب السعودي.

    وتعرض العقيدي لـ"طرد مباشر"، في الدقيقة 60 من عمر الديربي؛ وذلك بعد لعبة مشتركة بينه والبرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الزعيم الهلالي.

    وفي البداية.. أشهر الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، الحكم الذي أدار ديربي الهلال والنصر، "الإنذار" في وجه العقيدي، قبل أن يضغط عليه سالم للعودة إلى شاشة "فار"؛ وهو ما حدث بالفعل، ليعود ويلغي "الكارت الأصفر" ويقوم بـ"طرد" حارس العالمي.

    وتضاربت الآراء التحكيمية في هذه الواقعة؛ حيث يرى البعض أنه "طرد" مستحق، بينما يُشدد آخرون على أن الحارس النصراوي تعرض للظلم.

    هُنا.. يؤكد الصرامي أن نواف العقيدي هاجم سالم بشدة، بعد نهاية ديربي الرياض؛ وذلك من خلال رسالة عبر مجموعة للاعبي منتخب السعودية بتطبيق "واتس آب"، تضم عددٍ من الإداريين أيضًا.

    وقال الإعلامي الرياضي، عن ذلك: "هذه المعلومة مؤكدة.. العقيدي اتهم سالم في الرسالة، بـ(توريطه) أمام جماهير النصر وتهديد مكانته في تشكيل الفريق؛ بسبب ضغطه على الحكم لإشهار الكارت الأحمر له، في الديربي".

    وأضاف: "حارس النصر أخبر سالم أن تصرفه غريب، ولا يرتقي بقائد للمنتخب السعودي؛ قبل أن يُغادر مجموعة (الواتس آب)، بشكلٍ نهائي".

    وشدد سعود الصرامي على أن اتحاد الكرة بقيادة ياسر المسحل، إذ لم يتدخل لحل الازمة؛ فإن وحدة المنتخب السعودي ستكون مهددة تمامًا قبل كأس العالم 2026، خاصة أن الصراع بين قائد الأخضر وحارسه الأساسي.

  • Spain's striker David Villa (R), Spain'sAFP

    منتخب إسبانيا.. معركة العقيدي وسالم تعيدنا إلى صراع لاروخا الشهير

    الآن.. دعونا نتذكر معًا الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ والذي كان عماده الأساسي يتكوّن من نجوم نادي برشلونة، إلى جانب أسماء كبيرة من الغريم التاريخي ريال مدريد.

    الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني أو "لاروخا" كما يُلقب، كان في الفترة من 2008 إلى 2012 تحديدًا؛ حيث توّج بلقبي أمم أوروبا، بالإضافة إلى كأس العالم.

    المنتخب الإسباني حصل وقتها على كأس أمم أوروبا 2008 و2012، إلى جانب مونديال 2010 في جنوب إفريقيا.

    المهم.. هذا الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني؛ تزامن مع وقت كنا نُشاهد فيه أحداث عنيفة للغاية، في كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

    هذه الأحداث العنيفة زادت حدتها، في عهد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ الذي أشرف على القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الفترة من 2010 إلى 2013.

    ووصلت أحداث الكلاسيكو العنيفة، إلى حد الخلاف بين نجوم ريال مدريد وبرشلونة الإسبان "الدوليين"؛ الأمر الذي أرعب المسؤولين والجماهير معًا، من أن يؤثر ذلك على وحدة المنتخب الوطني.

    لكن رغم كل ذلك.. صنع هذا الجيل مجدًا مخلدًا للمنتخب الإسباني؛ بتحقيق ثنائية أمم أوروبا وبطولة كأس العالم، كما ذكرنا في السطور الماضية.

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH64-NED-ESP-TROPHYAFP

    إذًا.. كيف حقق منتخب إسبانيا مجده الكروي في ظل معارك الكلاسيكو؟

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب التأكيد على أن منتخب إسبانيا حقق مجده الكروي، رغم كل معارك كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة؛ من خلال بعض الأصوات العاقلة، في الناديين.

    مثلًا.. إيكر كاسياس، أسطورة حراسة المرمى في نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، قام بإجراء اتصال هاتفي مع زميله في لاروخا تشافي هيرنانديز، متوسط ميدان فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    وحسب التقارير وقتها؛ بدأت هذه المكالمة بـ"الصراخ واللوم" بين كاسياس وتشافي؛ حيث حمل كل منهما الآخر، مسؤولية ناديه في اشتعال أحداث الكلاسيكو العنيفة.

    إلا أنه في النهاية، عقد الثنائي ما عُرِف باسم "مكالمة السلام"؛ حيث اتفق كاسياس وتشافي على إنهاء الخلافات وتهدئة التوتر بين نجوم ريال مدريد وبرشلونة الدوليين، من أجل مصلحة منتخب إسبانيا.

    وحسب ما تم تسريبه؛ قال كاسياس لتشافي عند عقد الصلح: "نحن نبدو كالأطفال أمام العالم، نحن ندمر صورة جيل كامل وصداقة سنين.. يجب أن نضع حدًا لهذا من أجل المنتخب".

    أيضًا.. هُناك صورة أخرى لحل الخلافات داخل المنتخب الإسباني؛ تمثّلت في سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه، ثنائي دفاع ريال مدريد وبرشلونة السابق تواليًا.

    راموس وبيكيه شكلا معًا واحدة من أفضل الثنائيات الدفاعية، عبر تاريخ كرة القدم؛ وذلك بقميص منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، رغم الخلافات العنيفة بينهما.

    خلافات راموس وبيكيه وصلت إلى حد السخرية من بعضهما، عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ ولكنها كانت تنتهي فوق أرضية المستطيل الأخضر، على النحو التالي:

    * أولًا: الثنائي أكد أنهما يتعاملان بمهنية؛ حيث يفصلان بين خدمة المنتخب والخلافات الشخصية.

    * ثانيًا: إيجاد بعض الأمور المشتركة بينهما؛ وذلك من أجل تحسين العلاقات بقدر الإمكان.

    ومن أبرز الأمور المشتركة التي جمعت بين بيكيه وراموس؛ هي "المشاريع الاستثمارية" خارج المستطيل الأخضر، حيث كان نجم برشلونة يقدّم نصائحه في ذلك إلى نظيره في ريال مدريد.

    وأساسًا.. بيكيه هو رجل اقتصاد واستثمار من "الطراز الأول"؛ لذلك كان راموس يستمع لنصائحه، وهو ما حسن من علاقتهما بمرور الوقت.

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    كلمة أخيرة.. على نجوم الهلال والنصر أن يرفعوا شعار "المهنية أولًا"!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن الخوف من أن تؤثر خلافات ديربي الهلال والنصر على وحدة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمر طبيعي للغاية وحدث في إسبانيا سابقًا.

    كذلك.. المطالبة بتدخل "العقلاء"، من أجل حل أزمة قائد الهلال ومنتخب السعودية سالم الدوسري، وزميله في الأخضر نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر؛ ليس بغريب أبدًا.

    وكما ذكرنا.. خلافات نجوم ريال مدريد وبرشلونة الدوليين، داخل معسكر منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ انتهت بـ"مكالمة سلام"، بين إيكر كاسياس وتشافي هيرنانديز.

    وبالتالي.. يجب أن يُبادر أحد من طرفي النزاع في منتخب السعودية، بـ"مكالمة سلام" على الطريقة الإسبانية؛ لإنهاء هذه الأزمة بشكلٍ سريع، ومنع تصعيدها قبل كأس العالم 2026.

    لكن إذا لم يحدث ذلك أيضًا، ولم ينهِ العقيدي وسالم أو أي من نجوم الهلال والنصر الخلافات؛ فسيكون عليهم أن يتبعوا نظرية سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه، ثنائي دفاع ريال مدريد وبرشلونة السابق تواليًا.

    ونحن تحدثنا عن أن راموس وبيكيه، أكدا أنهما كانا يغلبا المهنية على الخلافات الشخصية؛ وذلك عندما يرتديا قميص المنتخب الإسباني، ويلعبا معًا في نفس الفريق.

    المهنية التي تحدث عنها راموس وبيكيه، يجب أن تكون هي اللغة السائدة بين نجوم الهلال والنصر، عندما يرتدوا قميص المنتخب السعودي؛ وذلك من أجل خدمة الوطن، مهما كانت العلاقات الشخصية بينهم.

    وفي النهاية.. قد يجد العقيدي وسالم نقطة تلاقي، ويحسنا من علاقتهما مجددًا؛ مثلما تحدثنا عن راموس وبيكيه، أيضًا.

