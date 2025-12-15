لا يزال الحديث موصولًا حول مستقبل سعود عبد الحميد، ظهير الهلال والاتحاد السابق، الذي بات يواجه تحديات كبيرة من أجل إنقاذ حلمه في الاحتراف الأوروبي، خلال الفترة المُقبلة.

بين آن وآخر، تخرج التقارير حول عودة "محتملة" لسعود إلى دوري روشن السعودي، في ظل معاناته من عدم نيل فرصة المشاركة أساسيًا، سواءً مع روما الإيطالي أو لانس الفرنسي.

ورغم ذلك، إلا أن صاحب الـ26 عامًا، يواصل التأكيد على رغبته في الاستمرار في أوروبا، ولكن يبدو أن حدثًا قادمًا قد يغير من رؤية سعود، والذي ينافس على مقعد في المنتخب السعودي، خلال منافسات كأس العالم 2026.