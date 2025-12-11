"الزعيم يريده بالفعل ولكن" .. الهلال يبدأ تحركاته لاستعادة سعود عبد الحميد من أوروبا!

رغم تصريحه في أكثر من مناسبة، حول رغبته في مواصلة مسيرته الاحترافية في أوروبا، ولكن يبدو أن الجدل لن يتوقف حول مستقبل سعود عبد الحميد، المُحترف في صفوف لانس الفرنسي، والذي عاد الحديث بقوة بشأن إمكانية العودة إلى دوري روشن السعودي.

ورغم كونه أحد أشهر المحترفين السعوديين في الخارج، إلا أن قلة دقائق اللعب، تعد "معضلة" كبرى للاعب الذي يسعى لإثبات نفسه لدى هيرفي رينارد، قبل مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المُقبل.

وبدأ الظهير صاحب الـ26 عامًا، رحلته في صفوف الاتحاد، ثم انتقل إلى الهلال في يناير 2022، حيث كان ضمن كتيبة جورج جيسوس، التي كتبت التاريخ في موسم 2023-2024، بعدما حقق ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، فضلًا عن كتابة رقم قياسي في موسوعة جينيس، كأكبر نادٍ تحقيقًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

ونال سعود إشادة الصحف العالمية، كونه أحد اللاعبين مشاركة في المباريات خلال العام، فضلًا عن مهاراته وقدراته التهديفية، ليقرر خوض مسيرة الاحتراف في صيف 2024، بالانتقال إلى صفوف روما، قادمًا من الهلال، لمدة أربعة مواسم، قبل أن يتم إعارته في الصيف الماضي، إلى فريق لانس.